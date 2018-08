repubblica

: RT @repubblica: Mitsubishi, il Suv dei record: solo 46 g/km di CO2 - Syssy1978 : RT @repubblica: Mitsubishi, il Suv dei record: solo 46 g/km di CO2 - advogato : RT @repubblica: Mitsubishi, il Suv dei record: solo 46 g/km di CO2 - repubblica : Mitsubishi, il Suv dei record: solo 46 g/km di CO2 -

(Di martedì 21 agosto 2018) E questo significa che il nuovo Outlander potrà avere accesso ai numerosi incentivi ed è idoneo per l'ingresso in zone a basse emissioni in tutto il mondo, tra cui l'area C di Milano e le esenzioni ...