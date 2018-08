Milano Lavori per rendere parchi e aree verdi più belli e fruibili

Milano. Scuole : lavori per oltre 45 milioni di euro : Estate, tempo di cantieri per le Scuole milanesi. Dall’abbattimento delle barriere architettoniche ai lavori per la prevenzione incendi, dal rifacimento

Milano - l'estate calda dei cantieri : i lavori stradali dal centro alla periferia : Ad agosto Milano si svuota. Si fa per dire: chi invece resta in città e deve andare al lavoro, si trova ogni mattina a fare i conti con i cantieri aperti. Centodieci tra strade e marciapiedi verranno ...

Milano - lavori sulle strade - esclusa la società : «Ritardi - inadempienze e sicurezza» : Palazzo Marino «caccia» una delle aziende che si erano aggiudicate gli appalti per la manutenzione delle strade. La lista dei rilievi è lunga: «Gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori, interventi ...

Milano - lavori stradali mai fatti o in ritardo : il Comune revoca l'appalto : Marco Granelli Gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori, interventi richiesti dal Comune mai realizzati o effettuati solo parzialmente, inadempienze sul fronte della sicurezza dei lavoratori, oltre ...

Milano. A settembre in partenza lavori in diversi luoghi della città : Un nuovo spazio pubblico ampio, verde e fruibile al centro del quartiere Ripamonti. Ha già una data di inaugurazione la

Milano. Approvati lavori straordinari per lo Stadio Meazza : Il Collegio tecnico per la concessione d’uso e la gestione dello Stadio G. Meazza e dei relativi servizi ha approvato

Nuovi lavori allo Stadio Meazza di Milano : Il Collegio tecnico per la concessione d’uso e la gestione dello Stadio Giuseppe Meazza e dei relativi servizi ha approvato il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e il piano dei lavori a scomputo di manutenzione straordinaria e innovazione dello Stadio da effettuare entro giugno 2020. Le societa’ F.C. Internazionale Milano e A.C. Milan e la partecipata da entrambe M-I Stadio per la gestione operativa, ...

Milano : approvato piano lavori straordinari per Stadio Meazza : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Il Collegio tecnico per la concessione d’uso e la gestione dello Stadio G. Meazza e dei relativi servizi ha approvato il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e il piano dei lavori a scomputo di manutenzione straordinaria e innovazione dello stadi

Milano : approvato piano lavori straordinari per Stadio Meazza (2) : (AdnKronos) - “Ringrazio Milan e Inter – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport – per l’impegno profuso nella manutenzione e nel rinnovo dello Stadio Meazza. Il piano di lavori e di innovazioni da apportare alla struttura permetteranno di continuare a definire lo Stadio della nostra città l

Milano. Porta Vittoria : ripartono i lavori dopo anni di stop : dopo anni di stop sono pronti a ripartire i lavori nell’area di Porta Vittoria. In attesa che il Tribunale di

Milano. Viale Crispi : via libera della Sovrintendenza a proseguire i lavori : La storia di Milano è riemersa ancora una volta dal sottosuolo. In Viale Francesco Crispi, dove sono in corso sotto

Milano - durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo : Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo Il muro compatto, risalente all’epoca romana, è considerato un eccezionale ritrovamento archeologico Continua a leggere L'articolo Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo proviene da NewsGo.

Durante i lavori per la Metro - a Milano riemerge l'antico mausoleo imperiale : Le scavatrici al lavoro davanti alla chiesa di San Vittore , nei pressi degli ingressi per il museo della Scienza e della tecnica , hanno trovato un ostacolo, un vero e proprio muro di pietre che i ...