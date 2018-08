Milan | l' obiettivo di Donnarumma e Gattuso | riportare in alto i rossoneri

Olimpia Milano - Nedovic : "Obiettivo playoff in Eurolega" : ROMA - Si comincia a fare sul serio in casa dell'EA7 Milano che ieri si è riunita per iniziare a preparare la nuova stagione che comincerà con la Supercoppa Italia che i bianorossi disputeranno il 29 ...

Obiettivo di Milan e Roma - un centrocampista rinnova : Seguito anche da Milan e Roma nella finestra di mercato appena conclusa, Diadie Samassekou ora si lega ancor più saldamente al Salisburgo: come riferito da RMC Sport , è in arrivo il rinnovo di contratto con gli austriaci.

Milan - Leonardo : "Juve? I cicli finiscono...". Maldini : "Obiettivo Champions" : Il giudizio sul mercato lo dà Leonardo: "Sono felicissimo, abbiamo costruito una squadra equilibrata e competitiva". L'obiettivo lo fissa Maldini: "Migliorare la posizione raggiunta la scorsa stagione,...

Il Milan continua il pressing sulla Lazio : Milinkovic-Savic obiettivo concreto : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Milan è pronto a offrire subito 30 milioni di euro, Bonaventura e Borini come contropartita e 50 milioni a giugno per il riscatto. Non sarà una ...

Calciomercato Milan – Sfuma un altro obiettivo! Kovacic si allontana : il Chelsea è pronto a chiudere : Il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato: Mateo Kovacic vicinissimo al Chelsea Dopo aver perso Bernard nella notte di ieri, il Milan rischia di veder Sfumato un altro obiettivo di Calciomercato. Dopo aver rotto pubblicamente con il Real Madrid, Mateo Kovacic sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Maurizio Sarri. L’ex allenatore del Napoli vorrebbe una mezzala di qualità, da affiancare a Jorginho e ...

Calciomercato Milan – Leonardo non si ferma più! In volo verso Parigi : obiettivo Adrien Rabiot - ecco le cifre : Manca un centrocampista di qualità per completare la mediana del Milan: il direttore dell’area tecnico-sportiva rossonera, Leonardo, in volo verso Parigi per puntare Adrien Rabiot del PSG Dopo le indiscrezioni su Milinkovic-Savic, il Milan continua a ricercare l’ultimo tassello per completare il suo centrocampo. I rossoneri vorrebbero un giocatore in grado di aumentare il tasso tecnico della mediana, possibilmente in grado di ...

Milan - Reina : 'Scudetto non realistico - obiettivo Champions. Donnarumma? Stima per lui - ma decide Gattuso' : Prima di Milan-Barcellona, ultima partita dei rossoneri nell'International Champions Cup 2018, il nuovo portiere della squadra di Gattuso Pepe Reina ha parlato a lungo del suo momento. Lo spagnolo, ...

Milan - Biglia : 'Ho deluso - ora voglio riscattarmi. Obiettivo Champions' : Nella scorsa stagione il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative, ma questo lo sa benissimo anche lui. "Come detto già prima di andare via, sono io il primo a essere deluso per non essere ...

Calciomercato Milan – Doppio obiettivo a centrocampo : nel mirino Bakayoko e Semassèkou : Il Calciomercato del Milan entra nel vivo. Doppio obiettivo per il centrocampo: spuntano i nomi di Bakayoko del Chelsea e Sammassèkou del Salisburgo Mentre si cerca la miglior formula per far proseguire, e magari andare in porto definitivamente, le trattative legate a Bonucci e Higuain, il Milan non perde di vista il centrocampo. I rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista che possa ricoprire il ruolo di mezz’ala, in grado di ...

Milan - obiettivo Bernard : ecco quanto chiede : obiettivo Bernard per il Milan , secondo Sky Sport: un nome emerso nella mattinata di oggi, il venticinquenne brasiliano si è svincolato dopo la lunga esperienza in Ucraina con la maglia dello Shakhtar Donetsk. Trequartista ed esterno d'attacco, ...

Milan riammesso in Europa - e adesso che succede? Morata resta un obiettivo reale : Con i rossoneri in Europa il capitano dovrebbe restare. E ora che scenario e prospettive sono mutati, anche il mercato potrebbe aprirsi: Morata resta un obiettivo reale

Calciomercato Milan - blitz a Londra per Morata. Obiettivo Higuain : Un Calciomercato 'congelato' almeno all'apparenza, perché nonostante il gruppo Elliott potrebbe presto apportare dei cambiamenti nell'organigramma societario del club, l'amministratore delegato del ...

Fellaini rinnova con lo United fino al 2020 : Milan - sfuma un obiettivo : sfuma un obiettivo di mercato per il Milan: Marouane Fellaini ha rinnovato con il Manchester United per due stagioni. Ad annunciarlo è il club inglese: "Fellaini ha firmato un contratto fino a giugno ...

Milan - obiettivo Immobile : sarà lui il nuovo centravanti : obiettivo Immobile- Come riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, e come riportato da “SportMediaset“, il Milan sarebbe pronto a piombare con decisione su Ciro Immobile. L’attuale attaccante della Lazio potrebbe rappresentare il giusto identikit del nuovo centravanti chiesto da Gattuso. Grinta, cattiveria agonistica e grande senso del gol. ADDIO A KALINIC E ANDRE SILVA Dentro […] L'articolo Milan, obiettivo ...