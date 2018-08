Milan | Donadoni | ' Che rinforzo Higuain! Ora Gattuso'

Donadoni : 'Dietro alla Juve vedo Inter - Milan - Napoli e Roma sullo stesso piano' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 In un' Inter vista rilasciata sulle pagine dell'edizione odierna de ' La Gazzetta dello Sport ', Roberto Donadoni torna a parlare della sua esperienza a Napoli . Ma non solo: ' Visto da fuori questo campionato è molto Inter essante e mi piacerebbe esserne protagonista - racconta l'ex ...

Donadoni : 'Milan? Ora sono tranquillo. Elliott gruppo serio - Leonardo ha una marcia in più. Su Bologna e Nazionale...' : Il nuovo Milan di Elliott e Leonardo, il suo Bologna, l'arrivo di Cristiano Ronaldo e la Nazionale. Ecco alcuni temi dell'intervista rilasciata da Roberto Donadoni alla Gazzetta dello Sport : 'Futuro? Valuto le cose con grande serenità. Non so cosa farò'. SUL Bologna - 'È una squadra che sta crescendo piano, non credo che tra i prossimi obiettivi ora ci sia l'Europa anche se mi ...