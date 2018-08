Milan | contro il Napoli favoriti Musacchio su Caldara e Rodriguez su Laxalt

Milano - controlli all'Ortomercato : sequestrati 5 milioni di sacchetti di plastica fuorilegge : Le ispezioni dell'Unità antiabusivismo della Polizia locale si sono concentrate su due attività commerciali: multe per 30mila euro

Rino Gattuso - il terrore al Milan dopo la sconfitta dell'Inter : come si preparano contro il Napoli : Tra le mura di Milanello si respira un'aria non più di tanto fresca specialmente dopo la sconfitta inaspettata dell' Inter contro il Sassuolo . Chi più ne è rimasto sorpreso è l'allenatore del Milan ...

Napoli - contro il Milan è già ballottaggio Karnezis-Ospina : La Gazzetta dello Sport parla del ballottaggio Karnezis-Ospina in casa Napoli : 'Si avvicina il momento delle scelte. Certo, bisogna innanzitutto capire come sta Meret , perché il numero uno sarà lui. L'ex dell' ...

Genoa - partitella dopo il rinvio della gara contro il Milan : il gol di Favilli [VIDEO] : E’ stata rinviata la gara del campionato di Serie A tra Milan e Genoa, in seguito alla tragedia che ha sconvolto la città di Genova e con il crollo del ponte Morandi. Una scelta assolutamente corretta quella di non fare scendere in campo la squadra di Ballardini che però nel frattempo continua ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. Nonostante qualche dubbio sul mercato portato avanti dalla dirigenza la squadra può raggiungere la ...

Milano. Tablet e pratiche innovative per controllare emissioni inquinanti : Tenere sotto controllo le emissioni più inquinanti e ispezionare impianti pubblici e privati efficacemente sono gli obiettivi di un protocollo

Premium Milan-Castillejo - oggi incontro decisivo. Bacca non si allena : Come riportato da Premium Sport , l'attaccante colombiano oggi non si allena a Milanello con il resto della squadra, come invece aveva fatto ieri. Stessa cosa anche per quanto riguarda Castillejo , ...

Calciomercato Milan - può essere Laxalt del Genoa l’ultimo innesto : contropartita nell’affare? : Calciomercato Milan – Il Milan ha portato avanti una campagna acquisti veramente importante, la squadra rossonera si è rinforzata notevolmente e punta ad essere protagonista nella prossima stagione. Milinkovic-Savic è destinato a rimanere solo un sogno mentre la finestra estiva potrebbe concludersi con l’arrivo di Laxalt dal Genoa. Le due società sono al lavoro in queste ore per completare l’operazione, nella trattativa ...

Milan - arriva Samuel Castillejo : attaccante esterno abile nell’uno contro uno : arriva Samuel Castillejo- Altro colpo in entrata per il Milan. Sorride Gattuso, i rossoneri hanno chiuso l’affare con il Villareal per il passaggio di Bacca alla società spagnola. In rossonero arriverà Samuel Castillejo, esterno offensivo classe 1995. QUALITA’ E INTRAPRENDENZA OFFENSIVA Qualità e intraprendenza offensiva per Castillejo, un esterno offensivo abilissimo nel crosso e nell’uno contro […] L'articolo Milan, ...

Calciomercato Milan - ecco Castillejo : accordo nella notte con contropartita [DETTAGLI] : 1/8 LaPresse/Reuters ...

Milinkovic-Savic al Milan - incontro segreto a Cortina tra Lotito e Elliott : il presidente della Lazio non molla : Il Milan continua a mantenere viva la speranza di vedere Sergej Milinkovic-Savic in rossonero. Secondo Tuttosport, ci sarebbe stato un incontro segreto a Cortina tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e alcuni rappresentanti del fondo Elliott, nel quale si sarebbe parlato proprio della possibilità di portare il centrocampista serbo a Milanello. Un’operazione che, comunque, a quattro giorni dalla chiusura del calciomercato, si ...

Milan-Milinkovic-Savic : spunta un incontro galeotto - tutti i dettagli : Milinkovic-Savic continua a far parlare di sè, accostato al Milan del neo dirigente Leonardo pronto all’assalto per l’asso della Lazio-- A Roma parlano di rinnovo imminente, in ambienti milanesi invece si vocifera di un assalto rossonero: cosa prevede il futuro di Milinkovic-Savic? Il giallo s’infittisce, al punto che nelle ultime ore Sportmediaset ha parlato di un incontro tra Lotito ed i vertici milanisti, avvenuto in quel di ...

Alyssa Milano contro il reboot di Streghe : “Vorrei che ci avessero coinvolte”. Solo voglia di preservare lo show originale? : Esagerazione o Solo voglia di preservare lo show dal politicamente corretto e dallo stravolgimento che lo sta investendo? Presto il reboot di Streghe sarà in tv e questo significa che i fan storici dovranno fare i conti con i cambiamenti mentre le nuove generazioni conosceranno tre sorelle diverse, poco Streghe ma molto impiantante nel mondo di oggi. Il botta e risposta però continua e mentre le nuove sorelle Halliwell continuano a difendere ...

