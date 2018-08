Migranti : sindaco Partinico - aggressioni atto criminale - no alternativa a convivenza (2) : (AdnKronos) - Messi da parte i ragionamenti di politica "nazionale ed estera che non spettano a me" dice, resta la necessità di governare un territorio in cui a partire dal 2012 i centri per l'accoglienza dei Migranti sono proliferati. Quindici sono attualmente quelli presenti, ospitano di 259 perso

NAVE DICIOTTI “VERSO POZZALLO” - MA IL SINDACO SMENTISCE/ Migranti - Ue : “lavoriamo a soluzione” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 Migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:45:00 GMT)

De Magistris contro Salvini : “difesa diritti bambini”/ Sindaco Napoli attacca su Migranti e figli coppie gay : Luigi de Magistris attacca Salvini e Fontana: "difendiamo i diritti dei bambini". Sindaco di Napoli contro il Governo sui figli delle coppie gay e sui migranti morti in mare(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Mancanza fondi per Migranti : il Sindaco di Riace inizia il digiuno per protesta : Fase legata a ingiustificabili ritardi anche voluti da una politica ostile che vuole costringere alla chiusura un progetto di accoglienza divenuto noto in tutta Europa e che ha permesso di invertire ...

Migranti - al via Riace in Festival : sciopero della fame per il sindaco Mimmo Lucano : Non ci faremo tirare la giacca da nessuno, dobbiamo andare avanti con quel mondo meticciato che il 17 dicembre ha portato a Roma uomini e donne nel nome dell'antirazzismo, dell'antifascismo e dell'...

«Siamo italiani» - ma il comune di Castel Volturno nega la cittadinanza a figli di Migranti. Il sindaco : «Niente requisiti» : Nati e cresciuti in Italia, ma non ancora riconosciuti come cittadini nonostante la legge riconosca loro il diritto soggettivo di chiedere la cittadinanza, tre ventenni - due donne e un uomo - figli...

Migranti : nudi in spiaggia - sindaco Pozzallo 'città sia tutelata' : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Con le nuove linee guida del ministero dell'Interno, l’hotspot è diventato un centro di accoglienza con i tempi di soggiorno che si allungano, mentre prima erano ridotti a 24/48 ore". A dirlo è il sindaco di Pozzallo (Ragusa), Roberto Ammatuna, dopo l'episodio accaduto

Il sindaco di Racale - la foto del ministro Spiagge - Migranti - venditori ambulanti e problemi veri : Poi la questione politica: "I miei Vigili molto spesso sono ragazzi che lavorano solo per 18/24 ore alla settimana, sono quelli che tra mille difficoltà portano avanti famiglie ed hanno figli piccoli ...

Migranti : Sindaco Pozzallo - noi esempio per altre città : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - “Un plauso va ancora una volta alle forze dell’ordine che in tempi rapidi sono riusciti ad individuare i presunti autori del reato e che con celerità hanno provveduto alla fotosegnalazione di tutti i Migranti”. Lo afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna dopo il

Migranti : Sindaco Pozzallo - noi esempio per altre città : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Un plauso va ancora una volta alle forze dell’ordine che in tempi rapidi sono riusciti ad individuare i presunti autori del reato e che con celerità hanno provveduto alla fotosegnalazione di tutti i Migranti”. Lo afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna dopo il fermo delle 11 persone con l’accusa di essere gli scafisti delle imbarcazioni che trasportavano i 447 Migranti, ...

Migranti : Sindaco Pozzallo - noi esempio per altre città : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Un plauso va ancora una volta alle forze dell’ordine che in tempi rapidi sono riusciti ad individuare i presunti autori del reato e che con celerità hanno provveduto alla fotosegnalazione di tutti i Migranti”. Lo afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna dopo il fermo delle 11 persone con l’accusa di essere gli scafisti delle imbarcazioni che trasportavano i 447 Migranti, ...

Pozzallo - 450 Migranti sbarcati : "vittoria politica"/ Ultime notizie - sindaco "ora incontro con Salvini" : Autorizzato dal Viminale lo sbarco dei 450 migranti a Pozzallo. Per Salvini si tratta di una "vittoria politica". Fermati alcuni uomini ritenuti gli scafisti, Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Migranti - il sindaco di Capoliveri rilancia l’idea di un hotspot a Pianosa. Il direttore del Parco Naturale : “Non si può fare” : “Caro ministro Salvini, i Migranti portiamoli a Pianosa”. Giovedì pomeriggio, mentre l’imbarcazione della Guardia Costiera Diciotti con 67 Migranti a bordo vagava per il Mediterraneo senza un porto di approdo, il sindaco di un piccolo comune di 4mila anime dell’Isola d’Elba, ha preso carta e penna e scritto una lettera aperta al ministro dell’Interno Matteo Salvini con una proposta originale: trasferire i Migranti nella vicina isola di ...

Migranti : sindaco Pozzallo - sbarco è vittoria di Italia ed Europa : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – E’ terminato “con lo sbarco a Pozzallo il viaggio martoriato dei Migranti che da giorni si trovano su due navi in rada nei pressi del porto di Pozzallo. Già nel primo pomeriggio di ieri erano state autorizzati gli sbarchi di tutte le donne e i bambini. Sono in tutto 378 uomini che toccano terra in cerca di un futuro migliore”. Così, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che da 48 ...