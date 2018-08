Migranti - nave Diciotti a Catania ma niente sbarco senza intervento Ue - : Il pattugliatore della Guardia costiera, con a bordo 177 persone soccorse nei giorni scorsi al largo di Lampedusa, è ormeggiato nel porto della città siciliana. Nessuno, però, scenderà prima che venga ...

Nave Diciotti verso Catania con 177 Migranti. Salvini : "Nessuna autorizzazione allo sbarco" : Sarà un porto italiano, e non poteva essere altrimenti, ad accogliere la Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ferma da quattro lunghi giorni al largo dell'isola di Lampedusa con a bordo 177 migranti tratti in salvo nei giorni precedenti nel Mar Mediterraneo.Come già accaduto in passato proprio con la stessa Nave Diciotti, il governo italiano si è reso protagonista di un altro braccio di ferro con l'Unione Europea e oggi, pur non ...

Migranti - Toninelli : la nave Diciotti attraccherà a Catania | Ma il Viminale dice no : prima risposte Ue : "La nave Diciotti attraccherà a Catania". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture che ha ringraziato anche "i valorosi uomini della guardia costiera". Ma Salvini nega l'attracco: "Nessuna autorizzazione finchè non ci sarà certezza che i 177 Migranti a bordo andranno altrove".

