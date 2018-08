Migranti | espulsi i responsabili della rivolta al Cpr di Torino

Migranti - Salvini : 'Allo studio ampliamento reati per l'espulsione' : Il governo sta studiando nuove misure "volte ad ampliare la platea dei reati per i quali è previsto il trasferimento in un centro di permanenza per il rimpatrio, ai fini dell'espulsione". Lo ha ...

Migranti - Blangiardo verso Istat in quota Lega : “Espulsioni e porte chiuse”. Diceva “Non c’è invasione - inutile frenare flussi” : Fino a qualche mese fa l’invasione non esisteva e la sua soluzione era l’emigrazione circolare: farli arrivare e formarli per farli tornare a portare sviluppo nei loro Paesi. Oggi, in un’intervista a La Stampa, spiega che bisogna espellerli perché “qui non ci stanno“. Sui Migranti che arrivano dal Mediterraneo Gian Carlo Blangiardo, ordinario di demografia alla Bicocca di Milano e candidato in quota Lega alla guida ...

Il candidato leghista in pole per l'Istat Blangiardo : "Porte chiuse ai Migranti ed espulsioni : qui non c'è più posto" : "Mi ha chiamato il ministro della Funzione pubblica, ho dato la mia disponibilità e ci siamo incontrati", ora "aspetto con grande serenità quello che decideranno le istituzioni. È molto probabile che mi debba trasferire a Roma". Lo dice Gian Carlo Blangiardo, favorito per la presidenza dell'Istat. Il professore, esperto di flussi migratori e politiche per la famiglia, è intervistato da Stampa e Messaggero.Al ...

“Porte chiuse ed espulsioni. Per i Migranti non c’è più posto” : «Mi ha chiamato il ministro della Funzione pubblica, ho dato la mia disponibilità e ci siamo incontrati. Non conoscevo Giulia Bongiorno ma ci siamo subito intesi: è una persona pragmatica, come me. Adesso sto tornando in treno sul Lago Maggiore e aspetto con grande serenità quello che decideranno le istituzioni. È molto probabile che mi debba trasf...

Ancora ferme in rada le navi con 450 MigrantiSalvini : più espulsioni - meno partenze : Sono Ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia"

Migranti - Salvini : “Lavoro dal primo giorno alle espulsioni e presenterò un decreto sicurezza per i profughi vacazieri” : Identificazioni veloci, uomini per le Commissioni territoriali, “criteri più stringenti” sulla protezione umanitaria ed “entro l’anno saranno attivati i nuovi centri permanenti per i rimpatri, come scritto nel contratto di governo. L’obiettivo finale è averne almeno uno per regione”: il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, illustra come intende affrontare la questione ...

Migranti : Salvini - percorso con Germania - meno arrivi più espulsioni : "A Innsbruck, incontro molto positivo tra Italia e Germania: meno sbarchi, meno morti, meno immigrati clandestini. Comincia un percorso comune tra i due Paesi per risolvere i problemi: l'obiettivo rimane quello di ridurre gli arrivi ed aumentare le espulsioni". E' quanto scrive, su Twitter, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del bilaterale col collega tedesco Horst Seehofer.

Migranti Usa - 700mila in carcere per anni in attesa di espulsione. I 2300 bimbi separati dalle famiglie? Sparpagliati in 17 Stati : Confusione. Mancanza di direttive certe. Rischi di nuove azioni legali. La questione Migranti negli Stati Uniti sta diventando un problema di difficilissima gestione per l’amministrazione Usa. L’ordine esecutivo emesso da Donald Trump mercoledì scorso ha forse disinnescato parte delle polemiche, ma non ha fatto quasi nulla per risolvere la crisi dei Migranti. Fonti della Casa Bianca descrivono un presidente al tempo stesso confuso e sprezzante. ...

Migranti - i giudici di Milano bloccano le espulsioni per effetto del decreto Minniti-Orlando e chiedono l’intervento della Corte Ue : I giudici di Milano hanno interpellato la Corte di Giustizia europea chiedendo di chiarire se le norme contenute all'interno del decreto Minniti-Orlando, in particolare quelle riguardanti l'abolizione dell'appello per i Migranti e la mancata sospensiva in attesa del Suprema Corte, può di fatto rendere effettivamente esecutiva la bocciatura della richiesta di protezione dei richiedenti asilo prima che intervenga la Cassazione.Continua a leggere