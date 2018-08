Migranti | Diciotti ferma a Catania | Msf chiede di autorizzare lo sbarco

Nave Diciotti ferma a Catania. Msf : «Fate sbarcare i 177 Migranti» : È stallo nel porto di Catania per Nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia costiera approdata ieri sera poco prima di mezzanotte con a bordo 177 profughi, quasi tutti, a quanto pare,...

Migranti : continua lo stallo della Diciotti - da Viminale no a sbarco : Non si sblocca la situazione di nave Diciotti, ormeggiata a Catania con a bordo 177 dei 190 Migranti soccorsi a Ferragosto dalla Guardia costiera italiana. A quanto si apprende da fonti del Viminale, non ci sarebbe da attendersi novità nemmeno nelle prossime ore: la decisione resta quella di negare lo sbarco. "O l'Europa inizia a fare sul serio ricollocando gli immigrati - ha ribadito anche oggi via Twitter il ministro ...

“Scalo tecnico” della Diciotti a Catania con 177 Migranti. Ma nessuno può sbarcare : Dopo esser stati soccorsi a Lampedusa dalla guardia costiera italiana, alcuni avrebbero raccontato di essere stati indirizzati verso l’Italia dai maltesi

Migranti bloccati sulla Diciotti. L'attacco di Saviano : "Sequestro di persona" : In un lungo post su Facebook, lo scrittore si rivolge anche al procuratore Carmelo Zuccaro, che per primo indagò sulle Ong che prestano i soccorsi nel Mediterraneo. La nave con i 177 Migranti è infatti ferma al porto di Catania: "Le chiedo di intervenire perché, almeno questa...

Migranti bloccati sulla nave Diciotti. L'attacco di Saviano : "E' sequestro di persona" : In un lungo post su Facebook, lo scrittore si rivolge anche al procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, che per primo indagò sulle Ong che prestano i soccorsi nel Mediterraneo. La nave Diciotto con i 177 Migranti è infatti ferma al porto di Catania: "Le chiedo di intervenire...

Garante detenuti scrive al Viminale sulla nave Diciotti : "Migranti privati di fatto della libertà - viola la Costituzione" : Il Garante nazionale, nel seguire la vicenda della nave Diciotti, ormeggiata nel porto di Catania con 177 persone a bordo e priva di autorizzazione allo sbarco dal 16 agosto scorso, in una lettera al Ministero dell'Interno esprime "preoccupazione" per la situazione di stallo, che potrebbe configurare anche una violazione della Carta Costituzionale.La maggioranza dei migranti sarebbe, secondo quanto risulta al Garante, di nazionalità ...

DICIOTTI A CATANIA : SALVINI - “NO SBARCO”/ Ultime notizie : Bertolaso - “Migranti? Su nave meglio che in Africa” : Migranti, nave DICIOTTI: le Ultime notizie, SALVINI "contro" Toninelli sullo sbarco a CATANIA “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 18:55:00 GMT)

Diciotti - Bertolaso : “I Migranti stanno meglio sulla nave che in Africa. Sono coccolati dai nostri militari” : Le parole di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, sul caso della nave Diciotti a L’aria che tira estate (La7): “La nave della nostra Guardia Costiera è attrezzata, hanno infermeria, da mangiare e vengono assistiti. E’ ovvio che devono trovare una sistemazione definitiva, ma è anche ovvio che è un problema di cui deve farsi carico l’Europa” L'articolo Diciotti, ...

Nave Diciotti : Salvini “Stati Ue non fanno il loro dovere”/ Ultime notizie - Unhcr “Migranti bisognosi di cure" : Migranti, Nave Diciotti: le Ultime notizie, Salvini "contro" Toninelli sullo sbarco a Catania “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Diciotti in porto a Catania ma Migranti non autorizzati a sbarco. Ue : 'Presto soluzione' : A bordo della nave 177 persone tratte in salvo al largo di Lampedusa. L'obiettivo di Salvini è ottenere un via libera di Bruxelles per la redistribuzione anche in altri paesi dell'Ue -

NAVE DICIOTTI : SALVINI “STATI UE CI LASCIANO I Migranti”/ Ultime notizie - scalo senza sbarco a Catania : Migranti, NAVE DICIOTTI: le Ultime notizie, SALVINI "contro" Toninelli sullo sbarco a Catania “attendiamo risposta Ue”. Membro Guardia Costiera attacca il Governo, "imbarazzante"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:40:00 GMT)

La Diciotti è a Catania ma i Migranti sbarcheranno solo se smistati in tutti i paesi UE : Negli ultimi anni oltre 700.000 migranti sono stati accolti solo in Italia, ma adesso è il momento che anche gli altri Stati membri dell’Unione Europea facciano la loro parte: il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo aveva gia' detto alcuni giorni fa, i migranti della nave Diciotti possono anche sbarcare in Italia a patto che vengano smistati in tutti i paesi membri UE. Dopo aver vagato nel Mar Mediterraneo per cinque giorni, la nave è di ...

Catania - la nave Diciotti arriva in porto : nessuno sbarco per i 177 Migranti. Proteste a terra contro la linea di Salvini : Approdo senza sbarco per la nave della Guardia Costiera italiana ‘Ubaldo Diciotti’ con a bordo i 177 migranti salvati in un’unica operazione di soccorso al largo di Lampedusa la notte tra il 15 e il 16 agosto. Il pattugliatore dopo essere stato per giorni in rada davanti alla costa dell’isola di Lampedusa ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dove è arrivato lunedì sera poco dopo le 23.30. Questa mattina, davanti al molo di Levante, la rete ...

Diciotti - è scontro Salvini-Ue : "Gli Stati ci lasciano i Migranti" : Continua il braccio di ferro tra il Viminale e l'Unione Europea. Al centro c'è il caso della nave Diciotti che in queste ore si trova al porto di Catania per uno scalo tecnico e senza l'autorizzazione allo sbarco per i 177 migranti a bordo. Di fatto il Ministero degli Interni ha chiesto a Bruxelle una redistribuzione dei migranti ma finora non ha ottenuto risposte concrete. E così Salvini rincara la dose contro l'Ue: "Prima di chiedere lo sbarco ...