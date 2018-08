Migranti | continua lo stallo della Diciotti | da Viminale no a sbarco

Migranti - Palazzoto (Leu) : “Nave italiana ha attuato respingimento - Salvini continua a non rispondere nel merito” : Erasmo Palazzotto, in sala conferenze della Camera dei Deputati, attacca il governo: “Il ministro dell’Interno non può continuare a non rispondere alle questioni che gli poniamo. Nel Mediterraneo c’è una nave battente bandiera italiana che attua un respingimento collettivo vietato dal diritto internazionale. L’Italia deve farsi carico della legalità e assicurare la sicurezza delle persone e non deve essere complice dei ...

Migranti, Ue all'Italia:operazione Sophia continua con stesse regole

Migranti : continua ricerca 4 dispersi tra Turchia e Grecia : ANSAmed, - ISTANBUL, 20 LUG - Proseguono le ricerche da parte delle autorità greche delle 4 persone disperse da ieri - una donna di 36 anni e i suoi tre figli di 6, 4 e 1 anno - dopo il naufragio del ...

Negli Stati Uniti continuano a esserci migliaia di figli di Migranti separati dai loro genitori : Il governo degli Stati Uniti ha depositato un documento in tribunale nel quale annuncia di avere effettuato solo 364 ricongiungimenti familiari, sugli oltre 2.500 casi di bambini tolti ai loro genitori entrati illegalmente Negli Stati Uniti per lo più dal The post Negli Stati Uniti continuano a esserci migliaia di figli di migranti separati dai loro genitori appeared first on Il Post.

Migranti - continua il pugno duro : barcone verso la Sicilia - Salvini dice no : Teleborsa, - Neanche il tempo di archiviare il caso Diciotti che è già ora di un altro, l'ennesimo, braccio di ferro sulla questione Migranti. Nel tardo pomeriggio di ieri arriva il tweet del ministro ...

Migranti - Travaglio : “Salvini? Racconta bugie - perché gli sbarchi continuano e i porti non sono stati chiusi” : “Salvini? Racconta bugie, perché gli sbarchi stanno continuando. L’Italia fortunatamente ha una Costituzione, deve rispettare dei trattati internazionali e la convenzione dei diritti dell’uomo. Quindi, continuano ad arrivare navi della Marina Militare Italiana e della nostra Guardia Costiera che portano i Migranti“. sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

Migranti, Macron: "Voglio continuare a lavorare con l'Italia"

Migranti - continua l'odissea dei 300 bloccati in mare sulla Lifeline e sul cargo danese : ROMA - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito questa mattina per la Libia per incontrare il governo di Al Serraji e affrontare il tema dei flussi migratori mentre nel Mediterraneo, continua ...

Salvini - continua il braccio di ferro sui Migranti. Ed entra a gamba tesa sui vaccini : Dieci sono troppi : Teleborsa, - continuano, come un crescendo rossiniano, le esternazioni di Matteo Salvini che da giorni infiammano il dibattito politico italiano ed europeo. E mentre prosegue il braccio di ferro sui ...