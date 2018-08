Migranti bloccati sulla nave Diciotti L' attacco di Saviano | E' sequestro di

Nave Sarost - odissea finita : Tunisi autorizza lo sbarco. I 40 Migranti bloccati in mare per due settimane : I 40 migranti bloccati da due settimane sulla Sarost 5 al largo di Zarzis potranno finalmente approdare in Tunisia. Ad annunciare la svolta è stato il premier Youssef Chahed, che ha...

Sarost 5 - la Tunisia autorizza lo sbarco dei 40 Migranti bloccati da 16 giorni. ‘Non sia precedente - vogliono andare in Europa’ : La Tunisia autorizza lo sbarco dei 40 migranti bloccati da 16 giorni sulla nave Sarost 5 al largo delle proprie coste, ma avverte: “Non sia un precedente”. Il via libera è arrivato dal premier Youssef Chahed, che ha parlato davanti al parlamento durante l’udienza dedicata al voto di fiducia al nuovo ministro dell’Interno, Hichem Fourati. “Il primo intervento di salvataggio si è svolto in una zona di competenza delle ...

Napoli - bloccati da 10 mesi i fondi per i Migranti : è rischio stop : Dieci mesi senza soldi. Dieci mesi senza ricevere i fondi messi a disposizione del ministero dell'Interno, per le spese di gestione dei centri che accolgono i migranti. È l'allarme di cooperative e ...

'I 67 Migranti sbarcheranno in Italia' il ministero dei Trasporti smentisce Salvini. Due i 'facinorosi' bloccati : ROMA - I 'facinorosi', come li ha definiti il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, sarebbero in tutto due: un ghanese e un sudanese. Sarebbero stati individuati dagli ufficiali della Guardia ...

Migranti - la Germania fa sul serio Richiedenti asilo bloccati ai confini Merkel stringe accordi con 14 paesi : Angela Merkel ha definito accordi con 14 paesi per il ritorno rapido dei Migranti che cercando di entrare in Germania. Il governo tedesco aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Spagna e Grecia... Segui su affaritaliani.it

Migranti - autorizzato lo sbarco dei 113 Migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...

Lifeline chiederà accoglienza alla Francia. Ancora bloccati in mare 230 Migranti : "Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia...oggi chiederemo alla Francia di accoglierci": lo ha detto Axel Steier, rappresentante dell'ong Lifeline che noleggia la nave con a bordo oltre 230 migranti da giorni in attesa della possibilità di attraccare, alla radio francese RTL. "Se non abbiamo risposta - ha detto Steier - lasceremo Malta per andare verso il nord... Spagna o Francia".L'ong tedesca venerdì ha scritto anche al ...

Oltre 300 Migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni : Lifeline chiede di sbarcare in Francia : Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni: Lifeline chiede di sbarcare in Francia Oltre 300 migranti, a bordo di due diverse navi, risultano bloccati nel Mar Mediterraneo perché le imbarcazioni delle ong che li trasportano non hanno ricevuto l’autorizzazione alla sbarco né dall’Italia né da Malta. A bordo della Lifeline ci sono 219 persone, […] L'articolo Oltre 300 migranti bloccati nel Mediterraneo da giorni: ...

Migranti - continua l'odissea dei 300 bloccati in mare sulla Lifeline e sul cargo danese : ROMA - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito questa mattina per la Libia per incontrare il governo di Al Serraji e affrontare il tema dei flussi migratori mentre nel Mediterraneo, continua ...

