Microsoft | Democrazia a rischio Ultime notizie | sventati attacchi

lancia l’allarme: glilaLa notizia, come è ovvio, fa subito il giro del mondo. Autorevole la fonte, appetibile la faccenda: gli ingredienti ci sonotutti, ma forse vale la pena non lasciarsi trascinare dal forte vento e invece cimentarsi in una sorta di “bolina” culturale prima di finire sui soliti scogli della disinformazione. Cominciamo con il fare una distinzione lessicale. Qualcuno ha subito ...