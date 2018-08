Michael Raymond-James in Tell Me a Story al fianco di Paul Wesley | annunciati nuovi

optimaitalia

: Michael Raymond-James in #TellMeaStory al fianco di Paul Wesley: annunciati nuovi arrivi nella serie di Kevin Willi… - OptiMagazine : Michael Raymond-James in #TellMeaStory al fianco di Paul Wesley: annunciati nuovi arrivi nella serie di Kevin Willi… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Il primo trailer diMe aè stato già pubblicato nei giorni ma, a quanto pare,e il cast della serie avranno presto a che fare con una serie di new entry nella serie a cominciare da, l'amato personaggio di Once Upon a Time.La serie firmata da Kevin Williamson accoglieràmembri del cast a partire dapassando per Kurt Yaeger (Quarry, NCIS: Los Angeles, Sons of Anarchy) e finendo a Rarmian Newton (Rise, Dance Academy) che si uniranno a Billy Magnussen , Kim Catrall, Danielle Campbell ,Wolk , Dania Ramirez , Sam Jaegar , Zabryna Guevara, Dorian Missick e Davi Santos.Le riprese sono già iniziate da settimane ormai e il drama debutterà la notte di Halloween mettendo insieme i "Tre Porcellini", "Cappuccetto rosso" e "Hansel e Gretel" e "reimmaginandole come un thriller psicologico oscuro e contorto". ...