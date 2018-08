Michael Phelps a cuore aperto | La mia lotta contro la depressione

Michael Phelps : "Volevo morire. Ma mia moglie mi ha aiutato a superare la depressione. Ora voglio aiutare chi soffre" : "Ho sofferto di una fortissima depressione. Senza mia moglie non ce l'avrei fatta. Ora vorrei aiutare altre persone". Queste le parole di Michael Phelps, il più grande campione di nuoto di tutti i tempi, vincitore di 23 medaglie d'oro olimpiche. In un'intervista rilasciata a CNN, la leggenda del nuoto ha rivelato come, subito dopo le Olimpiadi del 2012, sia andato incontro ad un periodo molto buio, da cui è riuscito a riprendersi ...