Metà dei membri della commissione d' inchiesta su Autostrade dovrà valutare anche il

Guerra commerciale : Trump pronto a imporre dazi da $200 miliardi su Metà dei prodotti cinesi - Wsj - : L'amministrazione Trump è pronta a imporre nuove sanzioni commerciali alla Cina nel corso di questa settimana, nonostante l'intenzione di avviare un nuovo round di trattative con Pechino. E' quanto ...

La trincea dei Benetton : la galassia infrastrutture vale la Metà dei ricavi : L’intera vicenda mette sotto pressione la famiglia Benetton, la cui galassia in termini di ricavi fa perno per il 50% sul settore infrastrutturale proprio attraverso la partecipazione in Atlantia. Il disastro di Genova avviene peraltro mentre il gruppo Atlantia, assieme a Hochtief (Acs) ha lanciato un’offerta pubblica congiunta per acquisire il proprio concorrente Abertis, con l’obiettivo di diventare il più ...

"La Metà dei ponti a rischio crollo" Le foto choc della Torino-Savona : "Non c'è niente da fare. Il tema non è Genova, ma l'Italia intera. Le infrastrutture in cemento armato hanno una vita massima di circa 70 anni". Lo afferma ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi, deputato e sindaco di Sutri (Viterbo), commentando la tragedia di Genova Segui su affaritaliani.it

Goletta Verde : "Mancano i depuratori : inquinata la Metà delle foci e dei porti italiani" : Bilancio critico per la Goletta Verde di Legambiente, rientrata in porto ieri da un viaggio iniziato il 22 giugno dalla Liguria e terminato in Friuli Venezia Giulia.Solo il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici in aree a rischio, come foci e porti, nelle 15 regioni costiere italiane è risultato entro i limiti di legge; il restante 48% è invece "fortemente inquinato" (39%) e "inquinato" (9%) e la causa di questi risultati ...

Salute - pediatri : Metà dei bambini mangia male e in estate la dieta peggiora : Poca frutta e verdura, troppi zuccheri. Quasi la metà dei bambini mangia male. E l’estate la dieta addirittura peggiora. A lanciare l’allarme Giuseppe Mele, presidente della Società italiana medici pediatri (Simpe). Da un’indagine condotta intervistando gli specialisti di pediatria- si legge in una nota di Sanità in-Formazione – emerge che oltre il 46% dei bambini mangia male: il 22% segue un regime alimentare ...

Salute - pediatri : Metà dei bambini manga male e in estate la dieta peggiora : Poca frutta e verdura, troppi zuccheri. Quasi la metà dei bambini mangia male. E l’estate la dieta addirittura peggiora. A lanciare l’allarme Giuseppe Mele, presidente della Società italiana medici pediatri (Simpe). Da un’indagine condotta intervistando gli specialisti di pediatria- si legge in una nota di Sanità in-Formazione – emerge che oltre il 46% dei bambini mangia male: il 22% segue un regime alimentare ...

Ad ognuno la sua meta : ecco il Tinder dei viaggi : Dici Germania e pensi a Berlino, Monaco (e l’Oktoberfest), forse Francoforte e Amburgo. Insomma, come sempre capita, è difficile discostarsi dalle classiche destinazioni turistiche e avventurarsi verso qualche meta meno nota, ma non per questo meno affascinante (anzi). Abbiamo un’idea per permettervi di organizzare un viaggio alla volta della Germania, lontano dalle strade più battute: parliamo di Travel Match The Geman Edition, ...

Roma - soglie massime di reddito più basse per gli alloggi temporanei : esclusa la Metà dei precedenti aventi diritto : La soglia massima per il reddito Isee viene diminuita di un terzo e il Comune riesce (anche) così ad escludere dalle graduatorie quasi la metà delle famiglie che vivono nei residence per l’emergenza abitativa. Proponendo un nuovo bando per la ricerca di alloggi che contempli “solo” 500 appartamenti, contro i quasi 1.300 precedenti. Un taglio netto cui sono seguite una serie di bocciature “sospette”, evidenziate dai rilievi dell’Unione Inquilini ...

F1 - pubblicata la classifica di Metà stagione dei migliori piloti : VETTEL Il tedesco avrebbe potuto andare in vacanza guidando la classifica della Coppa del mondo, ma alcuni piccoli errori con grandi conseguenze hanno alterato la sua ascesa. Per questo è terzo. ...

Casillo - Pd - : "Mercato dei Fiori nell'ex Metalfer. Il lavoro quotidiano porta sempre risultati" - : Facciamo un ulteriore passo avanti nel campo della valorizzazione di uno dei settori prevalenti dell'economia regionale"

La Metà dei credenti italiani pratica una religione fai da te : ... si trova un'esperienza spirituale organizzata e molto strutturata che invece non ha nulla a che spartire con il cristianesimo e rimane secondo gli studiosi unica al mondo ed è oggetto di ricerche ...

La Metà dei credenti italiani pratica una religione fai date : La grande statua bronzea di Cristo con le braccia spalancate accoglie i pellegrini. La struttura è quella di un monastero, con il chiostro e diverse cappelle, strutture per l’accoglienza dei pellegrini oltre al tempio principale dove possono trovare posto fino a un migliaio di persone. Siamo alle porte di Leini, nell’hinterland torinese. La cupola ...

M5s - Di Battista : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato. Metà dei soldi donata ai terremotati” : “Ho restituito tutto il mio assegno di fine mandato, 43mila euro netti, la Metà li ho destinati a progetti a sostegno della lotta alla malnutrizione in Congo, destinandoli ad un’Ong che si chiama Amka Onlus. Poi dato che si parla poco di terremotati – si parla solo di immigrazione, basta, basta – ho deciso di destinare l’altra Metà alla Caritas di Rieti“. Lo ha annunciato Alessandro Di Battista in un video su ...

Cane Kaos - avvelenamento da metaldeide : Il Cane eroe Kaos è morto per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. E' quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise. Non è dato sapere se per avvelenamento doloso o da assunzione involontaria da parte del Cane. leggi tutto