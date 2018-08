MERCATI | L' ITALIA È LA NUOVA GRECIA Atene salva | per Roma lo spettro delle Omt della Bce

MERCATI - Italia è la nuova Grecia?/ Atene salva - ma c'è il pericolo "bomba debito" : Grecia, addio alla Troika: Atena esce ufficialmente dal piano di aiuti Ue anche se i problemi legati alla grave crisi restano. Le parole del premier Tsipras.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:00:00 GMT)

PER I MERCATI ORA È L'ITALIA LA NUOVA GRECIA/ Atene - fine del programma di assistenza UE : ma la crisi rimane : GRECIA, addio alla Troika: Atena esce ufficialmente dal piano di aiuti Ue anche se i problemi legati alla grave crisi restano. Le parole del premier Tsipras.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Ostia - blitz di Casapound ai MERCATIni rom : 'Così stiamo al fianco degli italiani' : Dopo il blitz della settimana scorsa contro i venditori abusivi sulle spiagge di Ostia, Casapound scende in campo contro i mercatini rom di viale della Vittoria. 'Sono mesi che diciamo che che la ...

Estate : 3 italiani su 4 hanno scelto di visitare frantoi - malghe - cantine - aziende - agriturismi o MERCATI degli agricoltori : Quasi tre italiani su quattro (71%) in vacanza al mare, in montagna o nel verde durante l’Estate 2018 hanno scelto di visitare frantoi, malghe, cantine, aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori e ottimizzare il rapporto prezzo/qualità. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che l’Italia ha conquistato la leadership mondiale nel ...

Turchia - altri Paesi emergenti e Italia. I MERCATI temono il contagio della crisi : I debiti degli Stati, delle banche e delle aziende private rischiano di scatenare un effetto a catena. Salvini: 'Facciamo paura ai poteri forti' Il caso Sui mercati finanziari sale la preoccupazione. ...

Perché i MERCATI temono la tagliola delle agenzie di rating sull’Italia : Il mercato sconta una bocciatura da parte di Moody’s che ha messo sotto osservazione in vista di un possibile downgrade il rating dell’Italia...

FINANZA/ Italia - ecco le due scelte per tornare nella 'serie A' dei MERCATI : Come visto con il caso turco, a ogni turbolenza dei mercati l'Italia paga un prezzo molto alto. Occorrono due mosse per evitare situazioni simili.

Lira turca - cosa sta succedendo sui MERCATI. I rischi per l'Italia e le sue aziende : La Lira turca crolla e i mercati europei temono il contagio. Gli effetti della crisi economica e geopolitica sulle banche e sulle aziende italiane che investono nel Paese

CROLLO TURCHIA SUI MERCATI/ L'antipasto di quel che attende l'Italia : Drammaticamente è esplosa la situazione turca che da diverso tempo però covava sotto traccia. Una lezione per l’Italia in vista della Legge di bilancio. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:02:00 GMT)SPY FINANZA/ Per l'Italia è pronto l'arrivo di un Prefetto tedesco, di M. BottarelliALLARME SPREAD/ Le mosse di Lega e M5s aumentano il "rischio Troika", di U. Bertone

Crolla la lira turca - MERCATI in allarme. Bce teme per banche italiane e spagnole : Istanbul, stretta tra inflazione e crollo della lira, arriva a nuovi minimi storici. In rosso le borse europee, mentre il leader Erdogan denuncia una campagna messa in atto contro Ankara. ...

Commercio estero - export Italia sostenuto da MERCATI extra Ue : Teleborsa, - A giugno 2018 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni , +4,6%, e un più contenuto aumento per le importazioni , +0,3%, . Lo rileva l' Istat che spiega come il sostenuto ...

Decreto Dignità al rush finale. I timori dei MERCATI per il bilancio italiano : Banca d'Italia: 'Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia' 'L'economia italiana in breve'. - 8.45. Parigi. Produzione industriale a giugno in Francia. - 10. Roma. L'Istat ...