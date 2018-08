Maurizio Costanzo festeggia i suoi 80 anni Rivela cosa vorrebbe come per regalo di

ilgossip

(Di martedì 21 agosto 2018)il prossimo 28 agosto spegnerà 80 candeline Il conduttore e giornalista per l’occasione ha deciso di fare tramite il settimanale Chi, in edicola da domani, un bilancio della sua vita privata, ma soprattutto della lunghissima carriera che gli ha regalato grandi soddisfazioni: Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, maistavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro che ho sempre sognato. L’autore televisivo ha poi parlato del rapporto con i tre figli Saverio, Camilla, Gabriele e dei quattro nipoti: Non so se sono stato un buon padre, dovrebbero dirlo loro, ma i miei tre figli sono tutti persone per bene e forse il merito è anche mio. I miei nipoti? Adoro il nostro rito della pizza: ogni 20 giorni vengo nel mio ufficio e mangiamo tutti insieme: adoro ascoltarli. La sua carriera ha ...