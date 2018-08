Maurizio Costanzo compie 80 anni | Il mio regalo? Che Maria non smetta mai di

blogo

(Di martedì 21 agosto 2018) 80di. Il conduttore festeggia il suo compleanno e sul settimanale Chi fa un bilancio della sua vita e della sua carriera. Io sono uno che i bilanci li fa spesso e, mai come stavolta, è proprio il caso di dire quanto sono stato fortunato. Sono arrivato a questo traguardo in salute e facendo il lavoro che ho sempre sognato. Ilche vorrebbe? Non amo festeggiare i comple, ma pensandoci unlo vorrei: chenonmai di volermi così bene. Papà di tre figli e nonno alla quarta. Non so se sono stato un buon padre, dovrebbero dirlo loro, ma i miei tre figli sono tutti persone per bene e forse il merito è anche mio. I miei nipoti? Adoro il nostro rito della pizza: ogni 20 giorni vengo nel mio ufficio e mangiamo tutti insieme: adoro ascoltarli.a TvBlog: L'autore ...