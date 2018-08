Martedi 21 Agosto sui canali Sky Cinema HD

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 21 agosto 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 21 agosto 2018: Don Ignacio è sicuro di avercela fatta a convincere Julieta, ma lei sul più bello gli dice che non lo seguirà a La Venta e che vuole restare a Puente Viejo… Nicolas ha difficoltà a difendere Severo e ha il timore di non riuscire a farlo assolvere… Dolores vuole fare una sorpresa a Tiburcio. Intanto Emilia intuisce che tra Consuelo e Julieta potrebbe essere accaduto qualcosa ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 21 agosto 2018 : anticipazioni puntata 525 (seconda parte) e 526 di Una VITA di martedì 21 agosto 2018: Simon Gayarre riceve un cilindro fonografico contenente un messaggio di Elvira, la quale confessa di essere dovuta partire per la Turchia per sposare Burak Demir e salvare il padre Arturo dalla bancarotta. Simon, tuttavia, sospetta che ci sia lo zampino di Valverde… Arturo intende allontanarsi per un po’ di tempo da Acacias, ma prima va da Simon ...

Le previsioni meteo per domani - martedì 21 agosto : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che ci interessa davvero in questi giorni The post Le previsioni meteo per domani, martedì 21 agosto appeared first on Il Post.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 21 agosto 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 21 agosto 2018: L’edificio della Spectra viene demolito da Bill Spencer (Don Diamont), che però non sa che Liam (Scott Clifton) e Sally (Courtney Hope) sono ancora lì… Tutti sono sconvolti per quanto accaduto e Bill e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si precipitano a cercare Sally e Liam tra le macerie, sperando che siano ancora vivi… Liam e Sally, bloccati sotto i detriti, ...

Celle Ligure - martedì 21 agosto la settima edizione della Notte Bianca : E poi gli spettacoli di magia allegri e coinvolgenti di Alex Rivetti e Andrew O'Royon , per bambini e non solo. I più piccoli avranno il molo per divertirsi, grazie ai giochi gonfiabili e ai tappeti ...

Trieste. Lunatico Festival : martedì 21 agosto quello che conta sono i soldi : Il prossimo appuntamento con il Lunatico Festival è martedì 21 agosto alle ore 20.45 con lo spettacolo “quello che conta

Estrazioni Lotto e Superenalotto di martedì 14 agosto 2018 : i numeri vincenti : Su Leggo.it le Estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperenaLotto di martedì 14 agosto 2018: ecco i numeri vincenti, a seguire le tutte le quote. SuperenaLotto, questa la combinazione...

Ascolti TV | Martedì 14 agosto 2018. Speciale TG1 16.1% - TG4 3.1%. Sacrificio d’Amore 7.8%. Tutti i dati delle news : boom TG1 - TG2 meglio del TG5 - Rai News al 2.2% : Speciale TG4: Gerardo Greco Su Rai1 lo Speciale TG1 sul crollo del ponte Morandi a Genova – dalle 21.15 alle 22.52 – ha informato 2.613.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.097.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 Qualcosa di Personale ha interessato 1.332.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 il telefilm Chicago PD ha intrattenuto ...

Il film da vedere martedì 14 agosto : Troppo napoletano - con Serena Rossi : Questa sera Rai 2 ci ripropone una simpaticissima commedia italiana ambientata a Napoli: il film da vedere oggi, martedì 14 agosto, si intitola Troppo napoletano e ha come protagonista uno “scugnizzo” di nome Ciro con i suoi primi problemi amorosi. film da vedere, 14 agosto: Troppo napoletano, commedia su Rai 2 con Serena Rossi e Gigi & Ross Troppo napoletano, il film suggerito per la vostra prima serata del 14 agosto, andrà in ...