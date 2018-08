Marte | 2 mesi dall’ultimo contatto con Opportunity | la NASA spera di ristabilire il

meteoweb.eu

: È chiamato Pianeta Rosso per via del suo colore caratteristico e da mesi fa parlare di sè: Marte è il protagonista… - Balarm_ : È chiamato Pianeta Rosso per via del suo colore caratteristico e da mesi fa parlare di sè: Marte è il protagonista… - felicecilfone : È solo la 1a partita1@1! Negli ultimi 8 mesi hanno vissuto su Marte - rinabrundu : Autostrade vuole ricostruire il ponte di Genova in 8 mesi (il tempo di un viaggio su Marte), ecco come farlo in poc… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Sono passati oltre duedall’ultima volta che, il rover quasi quindicenne in missione sulla superficie di, ha chiamato casa. L’ultima ‘telefonata’ risale al 10 giugno scorso, prima che il pianeta rosso venisse investito da un’intensa tempesta di sabbia – secondo gli esperti, una delle più fitte mai osservate. La bufera, che ha raggiunto un’estensione pari ai territori del Nord America e della Russia messi insieme, ha sorpreso Oppy nella Perseverance Valley del cratere Endeavour. Qui il rover dellaè stato costretto a una vacanza forzata: i pannellisolari che lo alimentano si sono infatti ricoperti di sabbia, e questo ha impedito qualunque tentativo di ripristinare i contatti. Per questo – riporta Global Science – all’agenzia spaziale statunitense non è restato altro da fare se non monitorare la tempesta, grazie alle sonde in orbita attorno a...