Mario Ermito | pausa di riflessione con la fidanzata Francesca Testasecca

Tale e quale show con Carlo Conti : Mario Ermito è il primo concorrente : Mario Ermito promosso da Carlo Conti per Tale e quale show 2018 Carlo Conti si sta godendo il meritato riposo dopo l’ennesima stagione televisiva di grande successo. Il conduttore è stato al timone del quiz preserale di Rai1 L’Eredità, di Tale e quale show, di Ieri e Oggi, de La Corrida nonchè dello Zecchino d’Oro e della serata dei David Di Donatello. I lavori sono in corso per l’ottava edizione di Tale e quale show, ...