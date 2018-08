Marina di Carrara Operaio quarantenne morto nell’area di levante del porto

Portuale muore schiacciato da un carrello elevatore al porto di Marina di Carrara : Un Portuale di circa 40 anni, è morto al porto di marina di Carrara schiacciato da un carrello elevatore in manovra. La tragedia è avvenuta sul molo di levante durante le operazioni di carico di una nave. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava a piedi nei pressi di una gru quando è stato travolto dal fork lift, uno dei mezzi che viene utilizzato per sollevare container e grossi carichi. Immediato l'allarme ...

Arriva lo spettacolo pirotecnico a Marina di Carrara : Per questo l'azienda viene invitata a realizzare spettacoli pirotecnici in tutto il mondo , Las Vegas, Osaka, Barcellona, San Sebastian, Bilbao, Roma, Pamplona, Tarragona, oltre a svariate città in ...