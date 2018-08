Manager inglese lascia 41 milioni di sterline per i poveri assititi da Oxfam

L'agenzia d'incontri non le trova l'uomo "ricco e sofisticato" che sognava - Manager inglese risarcita : Dopo il divorzio dal marito si era affidata a un'agenzia online per trovare un nuovo compagno. Ma la manager Teresa Burki non si accontentava di un uomo qualunque: lo voleva molto benestante e raffinato e, non avendolo trovato, ha fatto causa alla società e ha ottenuto - riporta il Daily Mail - un risarcimento di 13.100 sterline (circa 15mila euro). Un importo pari alla cifra investita nella ricerca dell'amore più qualche centinaio ...