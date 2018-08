Maltempo Taranto | fumo e fiamme dalle torce Eni | “da lontano sembra l’apocalisse”

meteoweb.eu

(Di martedì 21 agosto 2018) A causa delsi sono sprigionatedella raffineria Eni dicreando una nube nera che per diversi minuti è stata ben visibile dal quartiere Tamburi fino al territorio di Massafra. Proprio la zona di Massafra e’ stata colpita da un violento nubifragio che ha trasformato alcune strade in fiumi di acqua mista a fango. La situazione e’ ora tornata alla normalita’. Secondo gli attivisti Luciano Manna di Peacelink e Fabio Millarte del Wwf, che si sono recati nei pressi degli impianti Eni, “il passaggio di una notevole perturbazione ha causato problemi agli impianti della raffineria sino all’attivazione delledi emergenza. Dava l’apocalisse. Non è possibile che questi impianti a ogni pioggia debbano andare in blocco”. Anche nello stabilimento Ilva si sarebbero verificati disagi a causa del ...