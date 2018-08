Maltempo | statale chiusa per allagamenti

Maltempo Sardegna : statale chiusa per allagamenti : La strada statale 292 “Nord occidentale Sarda”, che collega Oristano ad Alghero, è stata chiusa al traffico poco dopo le 17 per una serie di allagamenti che hanno interessato il tratto di poco più di un chilometro tra lo svincolo del Rimedio e la frazione oristanese di Nuraxinieddu, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione del manto stradale. A far scattare il provvedimento sono state le conseguenze di un breve ma ...

Maltempo Sicilia : crolla costone a ridosso della statale Palermo-Sciacca : E’ franato una parte di costone roccioso sulla strada statale Palermo Sciacca nei pressi dello svincolo per Salaparuta. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dell’Anas per cercare di mettere in sicurezza la zona. La frana sarebbe stata causata dalla abbondanti piogge di questi giorni. Nei pressi della frana, dove si sta ancora lavorando, e’ stata ristretta la carreggiata e disposto il senso unico ...

Maltempo - Anas : Chiusa in Liguria statale 1 Aurelia ad Arenzano : In Liguria è temporaneamente Chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 1 – Aurelia, in corrispondenza del km 547.7, in località Pizzo di Arenzano in provincia di Genova, a causa delle forti piogge, secondo le procedure concordate con tutti gli enti coinvolti. Il traffico è deviato sull’Autostrada A10 (Autostrada dei Fiori) in entrambe le direzioni. L'articolo Maltempo, Anas: Chiusa in Liguria statale 1 Aurelia ad Arenzano sembra ...