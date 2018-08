Maltempo Sardegna | statale chiusa per allagamenti

Maltempo Sardegna : fulmini danneggiano i sistemi elettrici nei passaggi a livello sulla Cagliari-Oristano : I temporali che si stanno abbattendo sul Campidano stanno creando disagi anche al traffico ferroviarioI temporali che si stanno abbattendo sul Campidano stanno creando disagi anche al traffico ferroviario. Intorno alle 18 le scariche elettriche hanno danneggiato i sistemi segnalamento che controllano i passaggi a livello e i segnali lungo la linea Cagliari-Oristano nel tratto tra Decimomannu, Villasor e San Gavino. La circolazione non è stata ...

Meteo Sardegna - allerta Maltempo : temporali e fulmini/ Ultime notizie video - disagi e allagamenti a Cagliari : Meteo Sardegna, allerta maltempo: temporali e tempeste di fulmini su tutta l'isola. Tanti i disagi provocati dagli allagamenti, soprattutto nella provincia di Cagliari.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Maltempo Sardegna : bagnino salva 6 persone dal mare in burrasca : Ferragosto impegnativo per i bagnini in servizio sul litorale di Arbus (Sud Sardegna) nella costa occidentale della Sardegna, sulle spiagge di Scivu, Funtanazza e Piscinas dove il mare ieri era in burrasca. In particolare, nel pomeriggio di ieri il bagnino in servizio a Funtanazza, Giovanni Sciuntu, ha salvato un’intera famiglia. I quattro – padre, madre e due bambini – sono entrati in mare nonostante la bandiera rossa esposta ...

Maltempo Sardegna : Ferragosto con temporali e mare mosso : Ferragosto all’insegna del Maltempo in Sardegna: piogge intense cadono dalle prime luci dell’alba sulla costa occidentale dell’isola con mare e Canale di Sardegna in burrasca. mosso anche il Tirreno sulla costa orientale dell’Isola. Attesi temporali, anche con intensa attività elettrica, nella tarda mattinata, soprattutto nel Nuorese, Barbagia e Marghine. Sono previste piogge anche nel sud dell’Isola, in tutto il ...

Maltempo : nubifragio e grandinata in Sardegna orientale : Ondata di Maltempo in Sardegna: nubifragio in Ogliastra e grandine nel Sarrabus, temporali in diverse parti dell’Isola. A Villacidro un fulmine ha innescato un incendio in un’area boscata e difficilmente raggiungibile: il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha oggi coordinato le operazioni e inviato un elicottero dalla vicina base del Marganai. Sul posto il personale del ...

Maltempo Sardegna : fulmine innesca incendio a Villacidro : A Villacidro, in Sardegna, un fulmine ha innescato un incendio in un’area boscata e difficilmente raggiungibile: il Corpo forestale della Sardegna, responsabile della funzione di spegnimento degli incendi boschivi, ha oggi coordinato le operazioni e inviato un elicottero dalla vicina base del Marganai. Sul posto il personale del Corpo forestale della Stazione di Villacidro e una squadra dell’agenzia Forestas. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Sardegna : fulmine colpisce un impianto idrico : Disagi in Sardegna dove si sono abbattuti forti acquazzoni, che hanno allagato alcune strade ad Alghero, e dove i fulmini hanno colpito e danneggiato l’impianto di sollevamento “Temo 1” che alimenta i rami dell’acquedotto a servizio dei comuni della parte centrale dell’Isola. I tecnici di Abbanoa, il gestore idrico della Sardegna, sono impegnati nella conta dei danni e per ripristinare l’operativita’ ...

Maltempo : migliaia di fulmini nei cieli della Sardegna : Tra i quattro e cinquemila fulmini in poche ore, con temporali e nubifragi, si sono abbattuti sulla Sardegna meridionale nel pomeriggio di oggi. Sono ormai due giorni che l’Isola è interessata da un vasto fenomeno elettrico: ieri una coppia è stata centrata in pieno da una saetta mentre pranzava sotto un albero del parco di Monte Urpinu, a Cagliari. Ed è di nuovo allerta per possibili bombe d’acque e grandinate eccezionali, come ...

Maltempo Sardegna - colpiti da un fulmine : i due non sono in pericolo di vita : Non sono in pericolo di vita i due cagliaritani – lei di 40 di Assemini, lui di 55 di Decimomannu – colpiti in pieno da un fulmine mentre erano seduti su una panchina nel parco di Monte Urpinu, uno dei colli che sovrastano la città capoluogo, durante la pausa pranzo. Avevano appena finito di mangiare un panino, protetti da un albero della zona verde, quando si è scatenato un temporale che li ha presi alla sprovvista. Poco dopo, è ...

Maltempo : eccezionale grandinata nel centro della Sardegna : Estate di caldo e allerta incendi in Sardegna, ma questo agosto regala colpi di scena: un’ondata di Maltempo ha colpito la parte centrale dell’isola che è stata interessata da un’eccezionale grandinata che ha creato alcuni disagi per gli automobilisti che transitavano sulla Statale 131 all’altezza dell’altopiano di Campeda, nel territorio di Nuoro. Una coltre bianca, alta circa 30 centimetri, ha ricoperto la strada ...

Maltempo - forte vento in Sardegna : fuga dalle spiagge - alberi caduti a Sassari : Sardegna spazzata da forti venti, piogge e temporali anche con intensa attività elettrica che hanno costretto turisti e vacanzieri ad abbandonare frettolosamente le spiagge tra le 12 e le 14. Forti raffiche di Libeccio stanno spazzato la Sardegna occidentale e centro settentrionale dove in alcuni punti è stata raggiunta l’intensità di burrasca. Molto mossi il mare e il Canale di Sardegna. A Sassari si registrano diversi interventi dei ...

Maltempo Sardegna : “Allarme grano - verso l’abbandono dei campi sardi” : “Le continue piogge, con i bassi costi del grano, potrebbero dare il colpo di grazia alle aziende cerealicole sarde. L’umidità e le precipitazioni stanno facendo crollare ulteriormente il prezzo che si aggira in alcuni casi intorno ai 15 euro, rispetto ai 21 di partenza, già comunque insufficienti a coprire i costi di produzione”. Questo l’allarme lanciato dal direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, dopo le piogge ...