Maltempo - allerta gialla in sei regioni Centro-Sud e Veneto : allerta gialla emanata per oggi dalla Protezione Civile in sei regioni, Calabria compresa. In particolare, precisa in una nota il Centro Epson Meteo, è allerta gialla per rischio idraulico in Calabria,...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : inizia un’altra settimana all’insegna dei violenti temporali : 1/8 ...

Meteo Sardegna - allerta Maltempo : temporali e fulmini/ Ultime notizie video - disagi e allagamenti a Cagliari : Meteo Sardegna, allerta maltempo: temporali e tempeste di fulmini su tutta l'isola. Tanti i disagi provocati dagli allagamenti, soprattutto nella provincia di Cagliari.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Allerta Meteo - il “Ciclone di Ferragosto” si sposta al Centro/Sud : sarà un Mercoledì 15 di Maltempo estremo - massima attenzione! : 1/11 ...

Ecco il Maltempo - bufera su Venezia : allerta su 4 regioni - da domani temporali al Centro-Sud : Una perturbazione guastafeste mette in forse il Ferragosto italiano. La frenata dell'anticiclone arriva dalla Francia e ha già raggiunto le regioni settentrionali con temporali e calo...

Ciclone di Ferragosto - nuova allerta meteo della Protezione Civile per il 15 Agosto : Maltempo in gran parte d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica presente sull’Italia causerà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro e al meridione con rovesci e temporali localmente forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore ...

Allerta meteo Campania : Ferragosto di Maltempo - criticità arancione dalle 21 : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo valida a partire dalle 21 di stasera e fino alle 21 di domani sull’intero territorio regionale. La criticità sarà arancione su molte aree e in particolare la Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento. Si ...

Maltempo in Liguria Ancora allerta arancione - Ferragosto col sole : Tags: allerta arancione cronaca genova La Spezia notizie Liguria previsioni meteo savona temporali Precedente

Maltempo - bomba d’acqua su Grosseto : evacuato un camping. Allerta temporali e blackout in Veneto : La cosiddetta "burrasca di Ferragosto" sta già provocando danni nelle regioni centro-settentrionali dell'Italia. La situazione più grave è in Toscana: a Grosseto un camping a Principina a Mare è stato evacuato. blackout e alberi caduti in Veneto: a Verona una donna è stata centrata da un cartello stradale lanciato come un proiettile dalla forza del vento.Continua a leggere

Maltempo - bomba d'acqua a Grosseto - camping evacuato. Allerta temporali sul Lazio -Diretta : Vigilia di Ferragosto complicata sul fronte meteo con una perturbazione atlantica che sta attraversando la penisola da ovest a est. I maggiori disagi si registrano in mattinata sulle coste tirreniche, ...

Maltempo a Firenze per Ferragosto - piogge e temporali : allerta arancione : piogge e temporali in tutta la Toscana per Ferragosto. Secondo le previsioni meteo da oggi pomeriggio, 14 agosto, sono in arrivo piogge e temporali.

BURRASCA FERRAGOSTO - ALLERTA Maltempo CENTROSUD/ Ultime notizie previsioni meteo : domani allerta in 4 regioni : previsioni meteo: in arrivo la seconda perturbazione del mese con MALTEMPO e temporali che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il FERRAGOSTO sarà all'insegna dell'incertezza.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 23:30:00 GMT)

Allerta Meteo - il Ciclone di Ferragosto manda l’estate definitivamente k.o.? Il Maltempo continuerà almeno fino al 25 Agosto! : 1/13 ...

Ecco il Maltempo - bufera su Venezia : allerta su 4 regioni - da domani temporali al Centro-Sud : Una perturbazione guastafeste mette in forse il Ferragosto italiano. La frenata dell'anticiclone arriva dalla Francia e ha già raggiunto le regioni settentrionali con temporali e calo termico. Da ...