Mai dalla parte del popolo e della Costituzione | sempre da quella della finanza e dei

DALLA CINA/ Lao Xi : Di Maio ha in tasca un discorso ma non si decide a pronunciarlo : Nel governo serpeggia la sensazione che attaccare in modo punitivo i Benetton sia controproducente senza una inchiesta. L'incognita di Maio.

L’overdose di Demi Lovato causata dalla ballerina Dani Vitale? “Mai usato droghe - vicenda falsa” : Si era già difesa da chi la rimproverava di averla portata ad un party pieno di droghe ed alcol, ma la ballerina Dani Vitale, 28 anni, è ancora nel mirino dei fan che la accusano di aver causato l'overdose di Demi Lovato. Dopo il ricovero d'urgenza della popstar, che è stata in terapia intensiva lo scorso luglio e dovrà entrare in riabilitazione dopo le dimissioni dall'ospedale, la ballerina del Tell Me You Love Me Tour accusata di aver ...

Dalla Svizzera alla Spagna - Michael Schumacher sarà trasferito a Maiorca : la notizia che spiazza i fan : Michael Schumacher, impegnato nel difficile percorso di riabilitazione dopo l’incidente sulle Alpi nel 2013, si trasferisce in una nuova dimora Michael Schumacher si trasferirà a Maiorca. A rendere nota la notizia, che spiazza i fan dell’ex campione di Formula Uno, il giornale svizzero “L’Illustré“, che preannuncia il trasloco in Spagna del tedesco. Secondo la fonte Svizzera, la moglie dell’ex pilota si ...

Belen Rodriguez/ Dalla crisi al figlio con Andrea Iannone : i retroscena Mai svelati dalla showgirl : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati davvero in crisi? Cosa si nascondeva dietro le assenze della showgirl? Ecco tutti i retroscena mai svelati(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 04:54:00 GMT)

DALLA CINA/ Lao Xi : Mattarella "lavora" a un nuovo partito anti-Salvini & Di Maio : L'establishment romano-quirinalizio sta facendo un calcolo: se ci sono il 20-30% di indecisi, perché non dare loro un nuovo partito? Manon è affatto detto che funzioni. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:00:00 GMT)RETROSCENA/ Alla Leopolda nasce "Forza RB", il nuovo partito di Renzi e Berlusconi, di M. MaldoFINE DEL CENTRODESTRA/ Addio a Berlusconi, chi se ne va e chi resta, di A. Fanna

Palma di Maiorca - rubava smartphone in spiaggia Inseguito e fermato dalla polizia : Una operazione di polizia spettacolare tra le strade di Palma di Maiorca. Alcuni agenti in borghese hanno Inseguito un ladro che da tempo era specializzato nei furti in spiaggia concentrandosi soprattutto sui cellulari e gli oggetti di valore che alcuni bagnanti portano al mare. L'uomo di fatto abitualmente metteva le mani negli zaini dei bagnanti e portava via di tutto. Ma questa volta la polizia è intervenuta. Tre poliziotti in borghese hanno ...

Tuffi - Europei 2018 : nel sincro misto dalla piattaforma Noemi Batki e Maicol Verzotto sono quarti. Oro alla Russia : Finisce con una medaglia di legno per l’Italia la finale del sincro misto dalla piattaforma agli Europei di Tuffi: Noemi Batki e Maicol Verzotto nell’ultima rotazione si fanno sfilare il bronzo dalla Germania. Oro, dopo un lungo testa a testa con la Gran Bretagna, per la Russia, mentre quinta ed ultima si classifica l’Ucraina. Negli obbligatori la coppia azzurra inizia bene con il capofitto indietro carpiato, poi la Russia ...

“Ecco perché è stato mollato dalla fidanzata”. Sgarbi - ‘sciabolata’ a Di Maio : Torna sul luogo del ‘delitto’. Vittorio Sgarbi, a quattro mesi di distanza, parla nuovamente della vita privata del vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro, Luigi Di Maio. Lo fa in seguito all’ufficialità della rottura tra il capo politico del Movimento 5 Stelle e Giovanna Melodia, ultima fidanzata ufficiale dell’esponente 5 Stelle. Sì, perché è stata la diretta interessata a raccontarsi in ...

Di Maio : “Toglieremo dalla Costituzione il pareggio di bilancio. L’intervista di Tria? Bisogna vedere cosa ha detto davvero” : “Credo che siamo l’unico Paese che ha all’interno della propria Costituzione l’equilibrio di bilancio, che poi è il pareggio di bilancio. Credo che questa sia una norma che in futuro vada superata”. L’annuncio è arrivato dal vicepremier Luigi Di Maio, che durante l’intervista a In Onda su La7 ha anticipato che il governo intende mettere in cantiere una modifica della Carta per riportare alla forma originaria ...

Chiara Ferragni - marcia indietro del prof : "Non fu Mai espulsa dalla Bocconi" : Lo scorso mese di giugno un professore universitario della Bocconi, Giovanni Valotti, aveva sostenuto al Fatto Quotidiano che la fashion blogger Chiara Ferragni era stata beccata a copiare ai tempi di Giurisprudenza con una sospensione di sei mesi. "La "poverina" si era messa dei bigliettini incollati al polpaccio […] avendo il polpaccio lungo c'era l'enciclopedia dell'esame. Ma in quei sei mesi lei ha detto "lascio l'università e faccio la ...

DALLA CINA/ La superstrada di Sibari pronta a far "inciampare" Di Maio e M5s : Il Movimento 5 Stelle non deve far fronte solo alle note vicende relative a Tav e Tap, ma anche a una strada che dovrebbe passare in Calabria.

Steve Jobs raccontato dalla figlia : “Quando mi disse “puzzi di gabinetto” e quando a pranzo con Bono ammise una cosa Mai detta prima” : “Lisa, puzzi di gabinetto”. L’affermazione è di Steve Jobs in punto di morte verso la figlia Lisa giunta al suo capezzale. Insomma: stay hungry, stay fooolish, ma anche stay polite. L’inventore di Apple ritratto dalla 40enne erede Lisa Brennan-Jobs sulle pagine di Small fry (in uscita nelle librerie americane dal 4 settembre 2018) non è proprio un fulgido esempio di figura paterna. Concetto evocato già dal titolo, questo “pesce piccolo”, questo ...

