Mafia | 27 anni fa omicidio Libero Grassi | Addiopizzo ' contro racket poche denunce' 2

Mafia : 27 anni fa omicidio Libero Grassi - Addiopizzo 'contro racket poche denunce' (3) : (AdnKronos) - Alle 15.30 al Porto della Cala prenderà il via la seconda edizione della 'Vela per l'inclusione', la veleggiata in barche d’altura con i ragazzi di piazza Magione accompagnati da Addiopizzo e Lega Navale Italiana. Alle 17.30 al Parco Libero Grassi il dibattito 'Parco Libero Grassi: a c

Mafia : 27 anni fa omicidio Libero Grassi - Addiopizzo 'contro racket poche denunce' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - Una giornata di iniziative in ricordo di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso da Cosa nostra il 29 agosto del 1991 per essersi ribellato al racket delle estorsioni. Nel 27esimo anniversario della sua morte la famiglia e l'associazione Addiopizzo hanno promosso una seri

Rita Borsellino - morta a 73 anni la sorella del giudice Paolo : una vita contro la Mafia - candidata del Pd : Nel 2006 aveva anche tentato la strada della politica, vincendo le primarie del centrosinistra e candidandosi contro il governatore uscente della Sicilia Totò Cuffaro , venendo però sconfitta ...

Rita Borsellino - morta la sorella del magistrato ucciso dalla Mafia : aveva 73 anni. Sfidò Cuffaro e fu eurodeputata Pd : È morta a Palermo Rita Borsellino. La sorella minore del magistrato ucciso da Cosa nostra il 19 luglio del 1992 aveva 73 anni. Malata da qualche tempo, si trovava in terapia intensiva. Farmacista come il padre, ha gestito per anni la farmacia di famiglia nel quartiere della Kalsa. Dopo l’omicidio di Paolo Borsellino – ucciso in via d’Amelio, sotto casa della madre – aveva cominciato a girare le scuole per raccontare la ...

Mafia - la faida tra Licata e Liegi riporta la Sicilia agli anni ’50 : parenti e fidanzate dei pentiti si dissociano pubblicamente : Tutto il paese doveva saperlo. E per farglielo sapere hanno deciso di fare un annuncio pubblico inviando una lettera ai giornali locali. Solo che la notizia da diffondere il più possibile non era né un matrimonio e neanche un altro lieto evento. Al contrario: tutto il paese doveva sapere che loro con quei parenti che hanno deciso di collaborare con la magistratura non vogliono più avere niente a che fare. Sembra uscito da uno dei primi romanzi ...

Mafia - 35 anni fa la strage Chinnici : Il presidente Mattarella ricorda Chinnici come il giudice Chinnici che intuì "in tutta la loro pericolosità le connessioni della Mafia con l'alta finanza la politica e l'imprenditoria" promovendo "...

Mafia - 35 anni fa la strage Chinnici : Il presidente Mattarella ricorda Chinnici come il giudice Chinnici che intuì "in tutta la loro pericolosità le connessioni della Mafia con l'alta finanza la politica e l'imprenditoria" promovendo "...

Mafia - 35 anni fa la strage Chinnici : 11.25 Il giudice Rocco Chinnici,i carabinieri della scorta e il portiere dello stabile in cui abitava,furono uccisi nella trage di via Pipitone Federico,del 29 luglio del 1983,a Palermo dove è stata deposta una corona d'alloro. Il presidente Mattarella ricorda Chinnici come il giudice Chinnici che intuì "in tutta la loro pericolosità le connessioni della Mafia con l'alta finanza la politica e l'imprenditoria" promovendo "inedite strategie ...

Mafia : M5s - in tre anni una decina di Comuni sciolti in Sicilia - segnale inquietante : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) - "Commentare lo scioglimento di un Comune Siciliano per Mafia è sempre triste, lo è infinitamente di più se il Comune sciolto per Mafia è l’ennesimo in Sicilia. Negli ultimi tre anni ne sono stati sciolti una decina nell’Isola e questo è un segnale veramente inquietante

Mafia : M5s - in tre anni una decina di Comuni sciolti in Sicilia - segnale inquietante : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Commentare lo scioglimento di un Comune Siciliano per Mafia è sempre triste, lo è infinitamente di più se il Comune sciolto per Mafia è l’ennesimo in Sicilia. Negli ultimi tre anni ne sono stati sciolti una decina nell’Isola e questo è un segnale veramente inquietante”. Così il deputato del M5S e vicepresidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Giancarlo Cancelleri, ...

Mafia - 25 anni fa la notte delle bombe a Milano e a Roma - : Il 27 luglio 1993 alle 23.14 un'autobomba esplode in via Palestro, nel capoluogo lombardo. Dopo 43 minuti una deflagrazione anche nella Capitale, davanti alla basilica di San Giovanni in Laterano, e ...

Stato-Mafia : depositate motivazioni : 'C'è stata trattativa'. 26 anni fa la strage di via D'Amelio : Oggi le commemorazioni della strage di via D'Amelio in cui morirono Giovanni Borsellino e delle persone che lo scortavano a Palermo. 'Onorarne la memoria significa non smettere di cercarne la verità' ...

Mafia : Grasso - dopo 26 anni non sappiamo ancora verità su via D’Amelio : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono passati 26 anni, e su quell’attentato ancora non sappiamo la verità, né la piena comprensione di quanto avvenuto in Italia tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni 90”. Lo ha detto Pietro Grasso di Leu alla commemorazione in aula al Senato della strage di via d’Amelio dove vennero “barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta della ...

Mafia : Grasso - dopo 26 anni non sappiamo ancora verità su via D’Amelio : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono passati 26 anni, e su quell’attentato ancora non sappiamo la verità, né la piena comprensione di quanto avvenuto in Italia tra la fine degli anni ’80 e la prima metà degli anni 90”. Lo ha detto Pietro Grasso di Leu alla commemorazione in aula al Senato della strage di via d’Amelio dove vennero “barbaramente uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta ...