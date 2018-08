Clima - NOAA : Luglio 2018 il quarto più caldo mai registrato : L’agenzia federale Usa NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, ha pubblicato il nuovo Global Climate Report, dal quale è emerso che il mese di luglio 2018 si è classificato come il quarto più caldo mai registrato. Le temperature dei primi sette mesi del 2018, inoltre posizionano, al momento, l’anno in corso come il quarto più caldo fino ad oggi per il Pianeta. La temperatura media globale di luglio è stata di 0,75°C ...

Supparty - tutti i Giovedì al RIOBO Gallipoli dal 26 Luglio 2018 : Supparty firma la residenza 'ogni GIOVEDI' al RIOBO Gallipoli con l'obiettivo di farvi vivere l'esperienza più pazza e divertente dell'estate! Supparty è prima festa in Europa a tema sport. Non è un semplice party, ma un vero e proprio SHOW. Format innovativo fatto di spettacoli sul palco, organizzazione di giochi, animazione con maschere giganti raffiguranti le icone più ...

IL SUPERPAGELLONE DI Luglio 2018 : Ed eccoci al momento del nostro SUPERPAGELLONE del mese. Ecco tutti i voti della redazione ai film di LUGLIO 2018.

Huawei P10 Lite no brand inizia ad aggiornarsi con le patch di sicurezza di Luglio 2018 : Huawei P10 Lite nella sua variante no brand ha iniziato a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 nel nostro Paese. L'articolo Huawei P10 Lite no brand inizia ad aggiornarsi con le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e startlist di venerdì 10 Luglio. Come vederlo in tv : Il PGA Championship 2018 si appresta a giungere al giro di boa con il secondo giro che andrà in scena oggi, venerdì 10 luglio, sul percorso par 70 del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri. Il quarto Major stagionale ha già emesso le prime sentenze e in vetta al torneo per ora c’è Gary Woodland, che ha completato il primo round in 64 colpi, lasciandosi alle spalle il connazionale Rickie Fowler a quota -5 e la coppia ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e startlist di giovedì 9 Luglio. Come vederlo in tv : E’ tutto pronto sul Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri, dove oggi avrà inizio il PGA Championship 2018, quarto Major stagionale che chiuderà di fatto il quadro dei tornei dello Slam. L’attesa è tutta per la prestazione di Francesco Molinari, reduce dal leggendario trionfo nel British Open 2018, primo italiano di sempre a vincere un Major nel corso di una stagione che lo ha visto trionfare anche nel BMW PGA ...

Una Vita Anticipazioni 8 Luglio 2018 : Cayetana cadrà nella trappola architettata da Mauro? : Per la scaltra Sotelo è giunta la resa dei conti, se metterà per iscritto l'incarico di uccidere Mauro e Teresa, giustizia sarà finalmente fatta!

Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza di Luglio 2018 : Xiaomi Mi A2 Lite, il nuovo interessante smartphone Android One del brand, sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra iniziano a ricevere le patch di sicurezza di Luglio 2018 : Sony Xperia XA2 e Sony Xperia XA2 Ultra iniziano ad aggiornarsi ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2018. L'articolo Sony Xperia XA2 e XA2 Ultra iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

QUELLA SPORCA DOZZINA/ Su Rete 4 il film con Lee Marvin (oggi - 5 Luglio 2018) : QUELLA SPORCA DOZZINA, il film in onda su Rete 4 oggi pomeriggio alle ore 15,40. Nel cast figurano tra gli altri Lee Marvin e Ernest Borgnine, alla regia Robert Aldrich. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 05:41:00 GMT)

Meteo Belluno - Arpav : Luglio 2018 “più caldo e più piovoso e instabile del normale” : Il mese di Luglio 2018, in provincia di Belluno, “è risultato più caldo e generalmente più piovoso e instabile del normale“: lo riporta l’Agenzia Ambientale Arpav nella consueta analisi Meteo. “Il mese centrale e più rappresentativo dell’estate Meteorologica 2018 ha presentato i tipici caratteri della stagione estiva in montagna, ovvero molte giornate calde, alcune con tempo stabile ed altre, piuttosto numerose, con i ...

Battiti Live 2018 - Ostuni / Cantanti e diretta 28 Luglio : Irama sul palco con "Nera" - pubblico in delirio! : Battiti Live 2018, la prima tappa da Ostuni in onda oggi, giovedì 2 agosto, in prima serata su Italia 1: diretta e Cantanti. Sul palco Emma Marrone, Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:38:00 GMT)