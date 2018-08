Luciano Moggi sorprende tutti | “quanto chiasso per CR7 | Maradona era superiore e non ci

sportfair

: RT @dferrazza: A Rovigo Luciano Moggi, radiato a vita, è guest star del festival dello sport. Con tanto di patrocinio del CONI. Ecco perché… - arabellara : RT @dferrazza: A Rovigo Luciano Moggi, radiato a vita, è guest star del festival dello sport. Con tanto di patrocinio del CONI. Ecco perché… - _BobRoger15_ : Commenti su moggi luciano? @capuanogio @MassimoCaputi @officialmaz @Sabatini @FabDellaValle - Sten114Beans : RT @dferrazza: A Rovigo Luciano Moggi, radiato a vita, è guest star del festival dello sport. Con tanto di patrocinio del CONI. Ecco perché… -

(Di martedì 21 agosto 2018)ha parlato dell’arrivo nel nostro campionato di un fenomeno come Cristiano Ronaldo, inferiore aa detta dell’ex dirigente della Juve, attraverso il suo consueto editoriale su Libero, ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sulla Juventus e sulla serie A. Troppo baccano per l’arrivo di CR7 a detta di: “Aspetti Ronaldo, ma con il Chievo è Bernardeschi che salva la Juve. Tantosu di un giocatore non si faceva neppure al tempo di, di categoria decisamente. Cosa insolita, se si considera che nel nostro campionato si sono alternati in altri tempi campioni quantomeno alla pari del portoghese: Buffon, Totti, Cannavaro, Del Piero, Ferrara, Chiellini, Careca, Alemao, Gullit, Van Basten, Rijkaard, Trezeguet, Zola ecc, giusto per fare dei nomi. Ma tanto baccano non era mai stato fatto. Forse ...