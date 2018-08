Luca Traini | tentata strage aggravata da odio razziale | ' Era capace di intendere e volere'

Omicidio Pamela Mastropietro - due nigeriani scagionati/ Luca Traini è una furia : pugni e testate in cella : Omicidio Pamela Mastropietro, due nigeriani scagionati, Luca Traini è una furia: pugni e testate in cella, feritosi ma non in maniera grave. L'unico indiziato per l'Omicidio rimane Oseghale(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 10:39:00 GMT)