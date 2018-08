LU | due operai feriti in incidente chimico a Perlen

L'Italia in una foto : operaio in nero monta un condizionatore in bilico tra due balconi : L'attività dell'impresa è stata sospesa. Solo dopo la regolare assunzione del lavoratore e il pagamento di duemila euro il...

Palermo - operaio in bilico tra due balconi per installare un condizionatore : I carabinieri dell'Ispettorato del lavoro hanno sorpreso alcuni operai che montavano impianti di condizionatori a Palermo senza seguire le minime regole di sicurezza. Uno di loro, che lavorava in nero, aveva poggiato una scala tra due balconi e stava installando un condizionatore all’esterno di un palazzo, sospeso nel vuoto, senza alcun dispositivo di sicurezza.Continua a leggere

Giustizia lenta - il ministero deve risarcire due ex operai : Sentenza della corte di Appello sulla vicenda di una procedura fallimentare conclusasi dopo 21 anni

Foligno - due operai cadono da un tetto : Giù dal tetto mentre erano al lavoro. E' quanto accaduto martedì mattina a due operai, intenti ad eseguire delle opere sul tetto di un edificio. I due, G.G. di 32 anni originario di Trevi e S.M. di 45 ...

due incidenti mortali sul lavoro : in Friuli operaio schiacciato da una lastra di metallo : Incidente sul lavoro mortale nello stabilimento della ditta Cimolai di Roveredo in Piano, nella provincia di Pordenone. Un operaio di 53 anni è rimasto schiacciato da una lastra di metallo di alcuni quintali ed è morto sul colpo. Un altro incidente in Puglia: operatore ecologico 54enne travolto dal suo furgone.Continua a leggere

Cristiano Ronaldo alla Juventus - il surreale annuncio dei Sindacati degli operai Fiat di Melfi : “facciamo due giorni di sciopero” : L’Unione Sindacale di Base (Usb) ha proclamato uno sciopero dalle 22 di domenica sera alle 6 di martedì a Melfi per protestare contro l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. “Di fronte a tanta iniquità non si può che scioperare”, si legge in un volantino della Usb.L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus, il surreale annuncio dei Sindacati degli operai Fiat di Melfi: “facciamo due giorni di ...

Bellinzona. due operai italiani muoiono in un cantiere della A2 : schiacciati da un cassero : Bellinzona. Due operai italiani muoiono in un cantiere della A2: schiacciati da un cassero Le due vittime sono un 36enne soggiornante in Riviera e un 25enne soggiornante nel Bellinzonese. Sono rimasti vittima di un grave infortunio sul lavoro a Camorino, presso il cantiere sull’A2 per la posa di ripari fonici.Continua a leggere Le due vittime […] L'articolo Bellinzona. Due operai italiani muoiono in un cantiere della A2: schiacciati ...

Roma - esplosione in una villetta a La Storta : due operai feriti : Fiamme e fumo in una villetta a La Storta, zona a nord di Roma, in Via Eligio Possenti, al civico 15. A seguito di una probabile esplosione, per cause ancora imprecisate, all'interno di una piccola ...

