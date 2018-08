Lombardia | Legambiente | laghi a secco | cambiare coltivazioni

Smog - Legambiente : “L’allarme ozono in Lombardia non è inatteso” : Caldo torrido e ozono alle stelle anche in Lombardia. Da Cremona a Bergamo, da Saronno a Monza, da Cantù a Brescia, negli ultimi giorni le centraline Arpa in molti luoghi hanno registrato livelli medi di concentrazione di ozono da allarme. Lo denuncia Legambiente ricordando che “le ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature diurne superano i 35° C e quelle ...

