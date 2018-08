Lo spogliatoio dipinto di rosa per rendere gli avversari delle mammole | l' ideona del

agi

(Di martedì 21 agosto 2018) La reale motivazione non sarebbe ancora stata confermata dal club ma che la notizia sia vera non c’è dubbio, ed è stata comunicata ad un forum di tifosi direttamente dal direttore sportivo Stuart Webber, d’ora in poi chi metterà piede al Carrow Road per sfidare il Norwich troverà negli spogliatoi una sorpresa: pareti interamente tinteggiate di un netto. Testosterone basso La società avrebbe puntato sul “pink effect” per avvantaggiarsi sugli. Ilinfatti abbasserebbe i livelli di testosterone e avrebbe il potere di trasformare undici leoni in teneri agnellini. Sulla questione è intervenuto anche Alexander Latinjak, docente di psicologia dello sport presso l'Università del Suffolk, spiegando che “Ilfa effetto perché è legato alle esperienze infantili” ma ...