Liverpool | l' incredibile record di Milner | quando fa gol non perde mai

Mercato Roma - è fatta per Alisson al Liverpool : cifra pazzesca che batte tutti i record dei portieri - un tesoretto incredibile nuovi innesti top : La Roma ha accettato l’offerta del Liverpool che ha deciso di fare follie per assicurarsi le prestazioni di Alisson Becker, 25 anni, portiere del Brasile e dei giallorossi ormai in partenza verso l’Inghilterra: 75 milioni di euro. Nell’anno in cui la Juventus ha acquistato dal Real Madrid il calciatore più forte del mondo per 100 milioni di euro, i 75 milioni per Alisson sono davvero una cifra incredibile. Mai nessun ...