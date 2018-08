L' Italia va in Cina a caccia di capitali

Borsa Italiana oggi/ Milano news : chiusura a +0 - 27% - brilla Fca su onda dialogo Usa-Cina (20 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo per poter tornare a chiudere in verde. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:11:00 GMT)

L'Italia tende una mano alla Cina : istituita una task force : Teleborsa, - Il Governo punta al rafforzamento dei legami economici con la Cina . Il Ministero dello Sviluppo Economico, su impulso del Vicepresidente del Consiglio e Ministro Di Maio e del ...

Benetton - Autostrade per l’Italia affronta Genova. Castellucci : “Non siamo stati capaci di far sentire la nostra vicinanza” : “Non siamo stati capaci di far sentire la nostra vicinanza alla città”. Autostrade per l’Italia affronta Genova e manda avanti il presidente Fabio Cerchiai e l’amministratore delegato Giovanni Castellucci. Quattro giorni dopo la strage del Ponte Morandi, i vertici della società controllata dalla famiglia Benetton hanno presenziato ai funerali di Stato di 19 delle 42 vittime e, poche ore più tardi, hanno incontrato la ...

Medicina : studio Italiano apre una nuova strada per la lotta alla SLA : “Si apre la possibilità di trasformare la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), da letale malattia senza cura, in una malattia a coinvolgimento di un retrovirus, contro il quale è possibile allestire farmaci“: lo spiega in una nota Antonina Dolei, professore ordinario di Virologia dell’Università di Sassari, descrivendo lo studio del Dipartimento di Scienze biomediche sezione di Microbiologia sperimentale e clinica di cui è ...

DALLA CINA/ Lao Xi : se il "Morandi" non serve a rifare l'Italia è una tragedia inutile : Visto DALLA CINA, il crollo del ponte Morandi non lascerebbe adito a dubbi: Toninelli dovrebbe dimettersi e Delrio finire sotto inchiesta. Invece regna il caos. LAO XI(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 06:01:00 GMT)DIETRO IL PONTE MORANDI/ Burlando: i ricatti di M5s non ci hanno permesso di salvarloGENOVA NEL CAOS/ Quell'interrogazione sul ponte Morandi a cui Delrio non ha mai risposto, di S. Luciano

Ponti crollati - adesso è emergenza : dal 2013 una decina di casi in tutta Italia : Scarsa manutenzione e materiali scadenti le principali cause degli incidenti avvenuti tra Liguria, Marche, Piemonte, Lombardia e Sicilia

Medicina : una cardiologa Italiana nella ‘top ten’ mondiale : Tiziana Claudia Aranzulla, specialista in Cardiologia interventistica dell‘ospedale Mauriziano di Torino, è stata selezionata tra le dieci migliori donne in Cardiologia interventistica dal convegno internazionale ‘C3 Complex Cardiovascular Catheter Therapeutic’ tenutosi a Orlando (Usa) che ha celebrato il contributo che le donne apportano in questo settore della chirurgia individuando le migliori esperte ...

Borsa - la lira turca trascina nel baratro i titoli Italiani : il tonfo - chi sprofonda : Mercato azionario debole in apertura, in sintonia con le altre borse europee, sul perdurare dei timori per la crisi turca. L'indice Ftse Mib cede lo 0,65% a 20.953 punti, All Share sul -0,66%. Sul ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia cerca il salvataggio in extremis. Dossena ci prova - Tortu trascina la staffetta : serve l’impresa per evitare la sindrome di Stoccolma : L’Italia si gioca il tutto per tutto agli Europei 2018 di Atletica leggera, l’ultima giornata ci offre le ultime chance per risollevare una spedizione fin qui deludente e in grande sofferenza. Gli azzurri hanno conquistato soltanto tre medaglie di bronzo e il rischio di chiudere senza nemmeno un oro (episodio successo soltanto a Stoccolma 1958) è sempre più concreto: il nostro movimento è sempre più in difficoltà e fatica a ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : CODIA ALLUCINANTE - E’ OROOOO!!! Bronzi Vergani-Castiglioni - Italia mastodontica! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (GIOVEDI’ 9 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. L’Italia vorrà chiudere la rassegna nel migliore dei modi avendo concrete possibilità per rimpinguare il bottino di medaglie conquistato fino ad ora. Margherita Panziera nei 200 dorso, Andrea Vergani nei 50 dorso, le ...

Ronaldo trascina il calcio Italiano : negli Usa boom di abbonamenti tv : Effetto Ronaldo. È quello che ha incuriosito l’America a tal punto da far scendere in campo il gigante Espn, la tv dell’Nba e del baseball. Come? Chiudendo un accordo per i prossimi tre anni che offrirà a più di 90 milioni di famiglie americane la possibilità di sbirciare dentro al calcio italiano. L’effetto Ronaldo, evocato un po’ da tutti nelle o...

Softball - Mondiali 2018 : la settima giornata. Girone A ancora incerto - nel girone B Italia-Cina decide la quarta qualificata : Sei sono le nazionali certe di trasferirsi al ZOZO Marine Stadium di Chiba per la fase finale dei Mondiali di Softball 2018: nel girone A Porto Rico, Stati Uniti e Messico si sono già assicurate il pass, mentre il girone B ha visto in Giappone, Canada e Australia le tre nazionali che hanno anticipato il passaggio del turno. Nel girone A, resta da comprendere la situazione di Cina Taipei alias Taiwan, oggi vittoriosa per 9-7 sulle Filippine dopo ...