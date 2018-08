L’ISIS ha rivendicato una serie di attentati in Cecenia compiuti da bambini e ragazzi

Quattro ciclisti occidentali sono stati uccisi in Tagikistan - L’ISIS ha rivendicato l’attacco : Quattro ciclisti occidentali sono stati uccisi domenica a 250 chilometri a sud di Dushanbe, la capitale del Tagikistan . I funzionari tagiki hanno detto che i Quattro ciclisti – due americani, uno svizzero e un olandese – sono stati attaccati con coltelli e armi da fuoco dopo essere stati investiti da un’auto. Di un pezzo del l’attacco c’è anche un video, girato da alcune persone che si trovavano lì vicino e pubblicato da Radio Free Europe (il ...

L’ISIS ha rivendicato l’attentato di Toronto : Lo Stato Islamico (o ISIS) ha rivendicato l’attentato compiuto a Toronto il 22 luglio, nel quale sono state uccise due persone e ferite altre 13. La rivendicazione è stata diffusa tramite Amaq, l’agenzia semi-ufficiale delL’ISIS, che ha definito l’attentatore Faisal The post L’ISIS ha rivendicato l’attentato di Toronto appeared first on Il Post.