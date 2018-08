L' intervento alla bocca finisce male | dentista nei guai dopo sette anni

Calabria - i soccorritori si calano nel torrente Raganello alla ricerca di superstiti e vittime. Le immagini dell’intervento : Il gruppo speleologico del Soccorso alpino calabrese, che è intervenuto insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla Protezione civile, si è organizzato sin da subito per risalire il corso del torrente Raganello alla ricerca di eventuali superstiti dispersi e i corpi delle vittime non ancora recuperati. Nella gola, nel parco del Pollino, in Calabria, sono presenti anfratti e speroni. Gli escursionisti sono stati sorpresi dal maltempo e dal ...

Tor Bella Monaca : intervento congiunto di Carabinieri e Polizia Locale volto alla repressione dei reati ambientali : Roma – Ieri mattina, un uomo italiano di 39 anni, di Guidonia, è stato colto in flagranza di reato mentre sversava, in via di Torrenova, un grosso carico di rifiuti speciali. Pattuglie del PICS (Pronto intervento Centro Storico) della Polizia Locale e dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca lo hanno scoperto durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia ambientale. La persona aveva appena ...

Genova - l’intervento delle unità cinofile e dei cani alla ricerca di superstiti : Sono più di trecento i vigili del fuoco che stanno operando con 92 mezzi sulle macerie del viadotto crollato, a Genova, nel quartiere Sampierdarena. Sono state inviate sezioni operative, personale usar e unità cinofile da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Nel video, l’intervento proprio delle unità cinofile insieme ai cani. L'articolo Genova, l’intervento delle unità cinofile e dei cani alla ricerca di superstiti ...

Alitalia - torna alla luce l'ipotesi di intervento dello Stato con il Gruppo FS : torna in campo l'ipotesi di un deal fra il Gruppo FS ed Alitalia nell'ambito del procedimento di salvataggio della compagnia aerea nazionale. Un'operazione che era sempre stata esclusa dal Gruppo ...

Vincenzo Nibali : intervento alla schiena riuscito - da valutare il recupero agonistico : Attraverso il canale personale su IGTV la tv di Instagram, l'amato campione italiano fornisce un breve resoconto sull'operazione alla colonna vertebrale una vertebroplastica percutanea, per la precisione affrontata nella mattinata del 31 luglio presso la Clinica Madonnina di Milano. La scelta di affrontare un intervento chirurgico è stata presa per ridurre i tempi di recupero in to alla frattura della vertebra subita in occasione della caduta ...

intervento Nibali – Gli aggiornamenti dalla clinica - Vincenzo scherzoso : “stamattina davo i numeri” [VIDEO] : Vincenzo Nibali aggiorna tutti i fan dalla clinica di Milano dopo l’Intervento alla vertebra: le parole dello Squalo Operazione riuscita con successo, questa mattina a La Madonnina di Milano, per Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto è stato operato per cercare di accorciare i tempi di recupero a seguito della caduta sull’Alpe d’Huez, durante il Tour de France. Già sveglio e voglioso di voler aggiornare tutti i suoi ...

Atrofia mascellare estrema : intervento innovativo di implantologia alla Dental Unit di Clinica Privata Villalba

La verità sulla morte di Marchionne : non aveva un tumore al polmone - ma durante l’intervento alla spalla è successo il peggio : Sergio Marchionne è morto stamattina in una clinica di Zurigo dove era ricoverato dal 28 giugno per un’operazione alla spalla che non lasciava immaginare simili conseguenze. Marchionne – 66 anni – aveva programmato nuovi incontri di lavoro per i primi di Luglio e pensava di uscire dall’Ospedale dopo pochi giorni. Invece durante l’intervento si sono verificate complicazioni “inattese e improvvise” che lo ...

Marchionne - il dolore alla spalla : l’intervento e il rischio di lesioni per l’aorta : Si è parlato di «coma», «condizioni irreversibili», «terapia intensiva», «gravi complicazioni». Quando diceva delle sigarette: «Queste saranno la mia morte»

Fuoriuscita di una sostanza chimica alla ditta Uvex di Ceva : intervento dei vigili del fuoco - situazione sotto controllo : situazione sotto controllo alla ditta Uvex di Ceva , azienda che produce calzature da lavoro, dove, questa mattina all'alba, è stata segnalata la Fuoriuscita di una sostanza chimica all'interno dello ...

Nave militare in fiamme - intervento dei Vigili del Fuoco alla Fincantieri