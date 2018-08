L' Inter comincia a pensare alla lista Champions League | deadline 3 settembre

Serie A - si ricomincia : Juventus ancora favorita - ma l’Inter… : Semaforo verde, si parte. Il campionato di Serie A è pronto ad un nuova avvincente stagione, tra conferme illustri e sorprendenti arrivi: quest’anno infatti, in controtendenza con le ultime edizioni, il torneo ha guadagnato appeal e suscita curiosità tra gli appassionati. Grande merito va allo sbarco in Italia di Cristiano Ronaldo: la Juventus infatti ha regalato alla Serie A un Pallone d’Oro dieci anni dopo Kakà. La Vecchia Signora, vincitrice ...

Calciomercato Inter - il sogno Modric comincia a svanire : l’ultima picconata la dà il… Tottenham : Il Real Madrid ha sondato il Tottenham per Eriksen, vedendosi recapitare una richiesta di 200 milioni. Senza sostituto, Modric non parte L’Inter continua a sognare Luka Modric, ma la trattativa diventa ogni giorno più complicata. Il Real Madrid fa muro, rinviando i colloqui con il giocatore, convocato per la Supercoppa Europea di questa sera contro l’Atletico Madrid. LaPresse/PA I nerazzurri però ci sperano, il mercato chiude ...

Tav come lo stadio della Roma. Gli M5s pensano a una riduzione delle cubature - a cominciare dalla mega stazione Internazionale di Val di Susa : Lo si potrebbe chiamare "metodo Raggi". Nel massimo riserbo e senza scoprire le carte alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle stanno ragionando su come far proseguire i lavori della Tav ma nello stesso tempo far digerire la decisione al proprio elettorato malgrado le storiche battaglie grilline contro le grandi opere. In sostanza, nelle stanze del ministero dei Trasporti con il coinvolgimento di altri esponenti pentastellati che da sempre hanno ...

Oggi comincia il processo a Paul Manafort - il primo legato all’indagine sull’Interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 : Oggi ad Alexandria, in Virginia, inizierà il processo per evasione fiscale e truffa a Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump. È il primo processo legato all’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sull’interferenza russa nelle elezioni presidenziali del The post Oggi comincia il processo a Paul Manafort, il primo legato all’indagine sull’interferenza russa nelle elezioni ...

Inter-Zenit - Spalletti : 'Le gambe cominciano a girare - la squadra è più compatta' : L'Inter pareggia 3-3 nel match amichevole di Pisa contro lo Zenit, salvata dal gol di Lautaro Martinez nel finale. Per i nerazzurri un buon test, che ha dato buone indicazioni e mostrato a Spalletti ...

DIRETTA / Genoa Swansea (risultato live 0-0) streaming video e tv : comincia la prima partita (Interwetten Cup) : DIRETTA Genoa Swansea Magdeburgo, info streaming video e tv: orario e risultato live della Interwetten Cup 2018, torneo che si disputa in Germania con tre partite da 60 minuti ciascuna(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 13:46:00 GMT)

CORCIANO : Sperimentare la continuità educativa Intergenerazionale. Si comincia da Mantignana : Assessore Marta Custodi, abbiamo pensato ad un progetto che consentisse a bimbi e genitori di avere dei "nonni in prestito , UMWEB, CORCIANO. "I nonni rappresentano una grande ricchezza di valori e ...

DIRETTA / Radja Nainggolan Inter - presentazione info streaming video e tv : la conferenza stampa comincia! : Radja Nainggolan, presentazione in DIRETTA: streaming video e tv, il centrocampista belga parla giovedì per la prima volta in conferenza stampa come nuovo calciatore dell'Inter(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:48:00 GMT)

DIRETTA / Inter Roma Under 16 (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! (semifinale) : DIRETTA Inter Roma Under 16 streaming video e tv, orario e risultato live della semifinale del campionato di categoria fra i giovani nerazzurri e giallorossi(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:04:00 GMT)

DIRETTA/ Inter Juventus Under 15 (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! (Finale) : DIRETTA Inter Juventus Under 15: info streaming video e tv della finale per il campionato Giovanissimi Nazionali, Serie A e B. In palio oggi il titolo italiano di categoria.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:02:00 GMT)

Inter - ritiro estivo ad Appiano Gentile : si comincia il 9 luglio - prima amichevole col Lugano : Una nuova, importantissima stagione al via, quella del ritorno in Champions League: l'Inter è pronta a ricominciare a lavorare. La società nerazzurra ha annunciato date e luoghi del ritiro estivo in ...