Lino Guanciale e Antonietta Bello si sono lasciati dopo 10 anni insieme

Non Dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? Lino Guanciale è dubbioso - Vanessa Incontrada pronta a proseguire : La seconda stagione deve ancora andare in onda ma spuntano già i primi dubbi su Non Dirlo al Mio Capo 3. Il nuovo capitolo della fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada arriverà il 13 settembre su Rai2, e si preannuncia piena di novità. L'arrivo a sorpresa della moglie di Enrico complicherà la vita a Lisa, che dovrà competere con lei per conquistare il cuore dell'uomo che ama. La nostra protagonista, però, continuerà a raccontare ...

Non dirlo al mio capo 2 cast - trama e news : Lino Guanciale mette in dubbio la terza serie : Non dirlo al mio capo 2 non è ancora iniziato, ma a quanto si apprende dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni pare proprio che Lino Guanciale abbia messo in dubbio la sua partecipazione ad una possibile terza stagione della fiction Rai. Nulla è ancora certo, ma le parole dell’attore potrebbero far preoccupare i fan. Nel frattempo ecco, per Non dirlo al mio capo 2, cast, trama e anticipazioni varie ovvero tutte le ultime news sulla fiction ...

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale su Rai 1 dal 13 settembre : La Rai apre il mese di settembre con la fiction proponendo alcune delle serie più attese dal pubblico. Si inizia

Lino Guanciale concede il bis : nella prossima stagione in tv con Non dirlo al mio Capo 2 - L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2 : Lino Guanciale In una recente intervista, Lino Guanciale ha dichiarato di volersi prendere una pausa e allontanarsi dalla tv per dedicarsi al teatro e alla scrittura. Tutto questo non prima di aver concesso il bis alle fortunate serie che lo hanno visto con successo protagonista negli ultimi anni. nella prossima stagione l’attore sarà, infatti, presente con i secondi capitoli delle fiction Non dirlo al mio Capo, L’Allieva e La Porta ...

Nuove foto di Non Dirlo al Mio Capo 2 con l’annuncio di Lino Guanciale ai suoi fan (video) : La Rai ha fatto un bel regalo ai suoi utenti pubblicando Nuove foto di Non Dirlo al Mio Capo 2. Scatti inediti dal set e dalla prima stagione, un modo come un altro per allietare l'attesa del prossimo capitolo della fiction. Con la conferma della messa in onda a settembre, il pubblico italiano potrà guardare ben due serie con Lino Guanciale: oltre a Non Dirlo al Mio Capo 2, prevista anche L'Allieva 2. Quest'ultima, inizialmente slittata in ...

L’Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2 nell’autunno Rai - le serie con Lino Guanciale hanno nuove date : Sarà un autunno a tutto Lino Guanciale: la Rai pare abbia confermato nuove date per l'inizio de L'Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2. Secondo il nuovo listino di serie tv e fiction, i due prodotti, attesissimi dal pubblico, dovrebbero arrivare rispettivamente a ottobre e settembre. Si parte quindi con Non Dirlo al Mio Capo 2, il cui debutto è previsto per 13 settembre (e non più il 20), e per sei giovedì consecutivi, fino al 18 ottobre. ...

Approdi 2018 : 'Itaca' con Lino Guanciale : ... Ufficio Stampa 'Approdi' Approdi 2018: 'Itaca' con Lino Guanciale Castello di San Giusto , piazzale delle milizie, Trieste TS Orario - Ingresso: 21.00 Il 29/07/18 Vedi Calendario Spettacoli >>> in ...

'Approdi' : attesa per Lino Guanciale : A Trieste si salpa con Lino Guanciale per rotte inattese e avvincenti. Il mare, sede di innumerevoli avventure, battaglie, vittorie e disfatte, è il protagonista di un'emozionante storia narrata da un ...

Lino Guanciale a Fossacesia e Rocco Papaleo a Vasto : la guida agli eventi del weekend : ... venerdì e sabato: si tratta di una fiera mercato della pesca e di altri prodotti del territorio, con momenti di approfondimento, giochi, concorsi e spettacoli. A Torino di Sangro, da venerdì a ...

L’allieva 2 con Lino Guanciale : data d’inizio e anticipazioni : Lino Guanciale in L’allieva 2: trama seconda stagione L’allieva, la fiction ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, contrariamente alle attese, tornerà su Raiuno solo nel 2019, probabilmente in primavera. Le riprese de L’allieva 2 sono terminate già da un pò ma bisognerà aspettare per rivedere all’opera Alice Allevi (Alessandra Mastronardi), la specializzanda in medicina ...

La porta rossa 2 - intervista a Lino Guanciale : Lino Guanciale, ovvero il commissario Cagliostro de La porta rossa, ci parla della fortunata fiction e del suo futuro nel corso di un'intervista