Linea e cuore | la dieta portfolio | noci e verdure per una salute ‘di ferro’

(Di martedì 21 agosto 2018) Uno stile di vita più sano? È possibile seguendo un regime alimentare corretto anche grazie alla. Già l’etimologia del termine consente di avere un quadro chiaro: dal latino diaeta, a sua volta dal greco dìaita, quando si parla di ‘’ si intende un modo di vivere, in particolar modo nei confronti dell’assunzione di cibo, è l’insieme degli alimenti che gli animali e gli esseri umani assumono abitualmente per la loro nutrizione ovvero lo spettro alimentare. Nello specifico, uno dei regimi alimentari di maggior successo è la cosiddetta. Teorizzata in Canada, precisamente a Toronto, questa prevede l’assunzione di 2.000 calorie al giorno ed è basata su quattro componenti principali: 45 grammi di; 50 grammi di proteine vegetali come soia o legumi, come fagioli e piselli; 20 grammi di fibre solubili viscose provenienti da avena, ...