L' indice delle società assicurative in territorio positivo | +1 | 25%

L'indice italiano delle azioni siderurgiche in territorio positivo - +1 - 11% - : Teleborsa, - Scambi in rialzo per L'indice siderurgico a Piazza Affari che segue l'andamento prudente evidenziato dalL'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a 39.566,01, in ...

Seduta molto negativa per l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -5 - 79% - - giornata da dimenticare per Tenaris : Rosso per l' indice siderurgico a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Basic Materials ha chiuso la giornata a quota 39.568,82 con una perdita di 2.

L'indice delle aziende sanitarie marcia in positivo - +1 - 18% - - si concentrano gli acquisti su Amplifon : Il Comparto sanitario italiano si è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 164.007,31, e si è poi ...

Limature per l'indice delle società assicurative - -0 - 48% - : Teleborsa, - Il Settore assicurativo italiano sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'EURO STOXX Insurance è senza direzione. Il FTSE Italia Insurance ha esordito a ...

L'indice delle aziende sanitarie si muove in territorio positivo - +1 - 05% - - guizzo positivo per Amplifon : Teleborsa, - Andamento tonico per il comparto sanitario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha aperto a 164.007,31 con un incremento di ...

In rosso l'indice italiano delle azioni siderurgiche - -1 - 05% - - si concentrano le vendite su Intek Group : Teleborsa, - Giornata in scivolata per l'indice siderurgico a Piazza Affari, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Basic Materials ha aperto a quota 42.

Andamento positivo per l'indice delle società assicurative - +1 - 26% - - si concentrano gli acquisti su Cattolica Assicurazioni : Teleborsa, - Il Settore assicurativo italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'EURO STOXX Insurance. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 15.571,75 ...

Andamento cauto per l'indice delle aziende sanitarie - +0 - 20% - - scambi al rialzo per Recordati : Teleborsa, - Il Comparto sanitario italiano si muove nella giornata odierna sui livelli precedenti, mentre l'EURO STOXX Health Care si mostra timidamente negativo. Il FTSE Italia Health Care ha aperto ...

L'indice italiano delle azioni siderurgiche mostra segnali di resistenza - +0 - 33% - : Andamento moderato per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' indice EURO STOXX che ha chiuso sottotono. Il FTSE ...

Effervescente l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 76% - - seduta effervescente per Amplifon : Teleborsa, - Slancio per il comparto sanitario italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care avvia a quota 160.605,73 con un ...

