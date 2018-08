Ligue 1 | Psg | il gol di Mbappé contro il Guingamp uguale a quello di Ronaldinho 15 anni fa

Ligue1 - Buffon si esalta e Neymar la chiude : Psg piega il Guingamp - : ... in avvio di ripresa entra Kylian Mbappe' e il Psg cambia volto: 3-1 a Guingamp, Neymar si guadagna e trasforma il rigore dell'1-1, quindi sale in cattedra il campione del mondo, che tra l'82' e il ...

Ligue 1 - Guingamp Psg 1-3 : miracolo Buffon e Neymar-Mbappé rimontano il gol di Roux : Che Buffon e che Psg! I parigini si dimostrano una grande squadra, rimontando un ottimo Guingamp nel secondo tempo di una partita giocata molto bene dai padroni di casa, bravi nel primo tempo ad ...

Il PSG di Tuchel in Ligue 1 : Allenare il Paris Saint Germain nei prossimi anni è una delle cose più semplici e affascinanti, ma allo stesso tempo complesse e rischiose del mondo del calcio. La parte semplice deriva dal fatto che, come i Mondiali hanno dimostrato, le traiettorie tramontanti di Cristiano Ronaldo e Messi , saranno ancora al top, ma non al livello di questi ...

Probabili Formazioni Guingamp-Psg - Ligue 1 giornata 2 18-08-2018 : Dopo la vittoria nell’esordio di Ligue 1 contro il Caen per 3-0, il Paris Saint Germain si appresta ad affrontare il Guingamp. Partita sulla carta abbastanza semplice per gli uomini di Touchel, che dovrà fare a meno di Cavani e Verratti per dei problemi fisici. Il Guingamp nell’esordio di campionato è uscita sconfitta per 2-1 contro il St.Etienne, la squadra è sembrata lenta e statica, con una manovra molto elaborata che non ...

Video/ Psg Caen - 3-0 - : highlights e gol della partita - Ligue 1 - : Video Psg Caen , 3-0, : highlights, gol della partita valida per la prima giornata di Ligue 1, esordio vittorioso per Buffon con il Paris Saint Germain.

Ligue1 : prima vittoria per il Psg - porta inviolata per Buffon : Al Parco dei Principi la squadra di Tuchel supera il Caen con Neymar, Rabiot e Weah. Bene anche Lione e Strasburgo

Ligue 1 : buona partenza per il Psg e Buffon : Vittoria per il Psg alla prima di campionato. I campioni in carica hanno superato 3-0 il Caen nel posticipo della prima giornata di Ligue 1. Decisive le reti di Neymar, 10',, Rabiot, 35', e di Timothy ...

Ligue 1 - Psg Caen 2-0 : il risultato in diretta LIVE. Esordio per Buffon - raddoppia Rabiot : Samba sbaglia il rilancio e Bernede serve il brasiliano che non sbaglia 21:13 12 ago 10' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL PSG!!! 21:10 12 ago I tre campioni del Mondo, Mbappé, Areola e Kimpembe hanno ricevuto l'...

Ligue 1 - Psg Caen : il risultato in diretta LIVE. Le formazioni ufficiali : LE formazioni ufficiali Psg , 4-3-3, : Buffon; Dagba, Marquinhos, Thiago Silva, N'Soki; Bernede, Diarra, Rabiot; Di Maria, Nkunku, Neymar. Caen , 4-2-3-1, : Samba; Armougom, Genevois, Djiku, Mbengue; ...