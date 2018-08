LG porta Google Assistant sulle proprie cuffie della serie TONE

Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4 - i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus : Google ha aggiornato l'elenco dei dispositivi supportati da Google ARCore, introducendo anche il Samsung Galaxy Note 9. Ecco gli altri device supportati L'articolo Google ARCore ora supporta i Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, i Sony Xperia XZ2 e il Nokia 6.1 Plus proviene da TuttoAndroid.

Google è pronta a portare su Android il supporto nativo agli apparecchi acustici : Stretta una partnership con GN Hearing Google ha annunciato ufficialmente in queste ultime ore l'avvio dei primi lavori per portare su Android il supporto nativo agli apparecchi uditivi via Bluetooth LE e un protocollo per gli sviluppatori. La nuova funzionalità dovrebbe arrivare prossimamente in una futura versione del sistema operativo mobile di Big G. L'articolo Google è pronta a portare su Android il supporto nativo agli apparecchi ...

Google Home supporta i servizi Pandora Premium e Deezer : I dispositivi Google Home e i modelli di Smart Display basati su Google Assistant supportano ora i servizi di streaming musicale Pandora Premium e Deezer, permettendo agli utenti di ascoltare brani e playlist utilizzando i comandi vocali. Per utilizzare la nuova funzionalità è sufficiente aggiungere l'account Pandora Premium o Deezer a quello di Google nell'app Google Home. L'articolo Google Home supporta i servizi Pandora Premium e Deezer ...

Google Chrome Beta 69 è già pronto per Pixel 3 XL : supporta il notch - ma c’è molto altro : L'arrivo di Google Chrome Beta 69 con la sua principale novità sembra essere colpevolmente consequenziale alla "presentazione" di Pixel 3 XL L'articolo Google Chrome Beta 69 è già pronto per Pixel 3 XL: supporta il notch, ma c’è molto altro proviene da TuttoAndroid.

Pubblicato il changelog di Google ARCore 1.4 - che supporta altri dieci smartphone : A stretto giro di posta dal rilascio di Google ARCore in versione 1.4, la platea supportata si espande ancora una volta L'articolo Pubblicato il changelog di Google ARCore 1.4, che supporta altri dieci smartphone proviene da TuttoAndroid.

Moment Pro Camera ora supporta Pixel Visual Core sui Google Pixel 2 : Si aggiorna l'applicazione Moment Pro Camera e aggiunge il supporto a Pixel Visual Core su Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL. L'articolo Moment Pro Camera ora supporta Pixel Visual Core sui Google Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore 1.4 supporta il suo primo Chromebook - Pixel 3 - Pixel 3 XL e non solo : Google ARCore 1.4 è realtà e supporta numerosi nuovi dispositivi, tra cui Google Pixel 3, Pixel 3 XL ed il suo primo Chromebook, l'Acer Chromebook Tab 10. L'articolo Google ARCore 1.4 supporta il suo primo Chromebook, Pixel 3, Pixel 3 XL e non solo proviene da TuttoAndroid.

Google si prepara a portare più Material Design nella schermata di login : Google sta per portare nuovi elementi di Material Design all'interno della schermata di login dell'account, modificandone ancora una volta l'aspetto: ecco quali sono e saranno le modifiche. noadsense

Google porta la sua rete sotto l’Atlantico - tra Stati Uniti e Francia : Google si prepara a costruire il primo cavo transatlantico proprietà esclusiva di una società che non sia di telecomunicazioni. Questo è il progetto Dunant (Henry Dunant fu il primo destinatario del Nobel per la pace nel 1901) che dovrebbe vedere la luce nel 2020. Google aveva già collaborato con Facebook nel 2016 per l’infrastruttura digitale sottomarina di 8mila miglia che collega Los Angeles e Hong Kong mentre l’azienda di ...

Google Home consente ora di gestire calendari iCal e importati : Google Home consente ora di decidere quali calendari gestire, mostrando quelli collegati al proprio account Google, inclusi quelli iCal o importati via web. L'articolo Google Home consente ora di gestire calendari iCal e importati proviene da TuttoAndroid.

Google Duo ora supporta un maggior numero di dispositivi e tablet : Google sta implementando il supporto per più dispositivi su un account per supportare i tablet e gli smart display abilitati per Google Assistant. Il supporto di più dispositivi permette di connettere l'account Google al numero di telefono in Google Duo e di effettuare e ricevere chiamate tramite lo stesso o l'indirizzo email. L'articolo Google Duo ora supporta un maggior numero di dispositivi e tablet proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9 : Un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e gSamsung Galaxy S9 Plus, il secondo questo mese, porta "Hey Google" e le patch di sicurezza di giugno. L'articolo Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Google Duo per Android si aggiorna e si prepara a supportare tablet e smart display : Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola così alla versione 36 L'articolo Google Duo per Android si aggiorna e si prepara a supportare tablet e smart display proviene da TuttoAndroid.

L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ora supporta YouTube Music : Un'app non ufficiale ma al contempo piuttosto conosciuta e diffusa di Google Play Music per desktop adesso supporta anche YouTube Music. La notizia arriva direttamente dallo sviluppatore Samuel Attard, che ha reso il relativo update disponibile al download lunedì. I vantaggi rispetto alla versione per browser web sono evidenti. Anche per Messaggi Android c'è un'app simile. L'articolo L’app non ufficiale di Google Play Music per desktop ...