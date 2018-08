Letture d’Estate | gli eventi dal 21 al 28 agosto 2018

romadailynews

: Anche oggi a Letture d'estate nei giardini di castel Sant'Angelo a Roma... dimostrazioni dal vivo e mostra mercato… - Artingegno_ : Anche oggi a Letture d'estate nei giardini di castel Sant'Angelo a Roma... dimostrazioni dal vivo e mostra mercato… - romatoday : Mandolin Blues a Letture d'Estate -

(Di martedì 21 agosto 2018)– Giardini di Castel Sant’Angelo, Roma – Glidal 21 al 28. Tanto cinema acon il Centro Sperimentale di Cinematografia: tra gli appuntamenti, una serata dedicata al Maestro Andrea Camilleri a cui seguirà “La scuola italiana del cinema” presentata da Alfredo Baldi. Ancora, il regista Agostino Ferrente incontrerà il pubblico per la presentazione del documentario “L’orchestra di Piazza Vittorio”. Tra gli autori, Eleonora De Nardis, Marco Ferrari e Matteo Trevisani. Da non perdere, il concerto “Mandolin Blues: The Piano Sessions” con Lino Muoio, Mario Donatone e Francesco Miele. Continua la ricca programmazione di, la storica manifestazione realizzata dalla Federazione Italiana Invito alla Lettura completamente autofinanziata, gratuita e aperta ogni giorno dalle 10 alle 01,30 lungo i viali dei Giardini ...