LETTERA DEL PAPA ALLA CHIESA SU ABUSI Senza Cristo le resta solo il potere

LETTERA DEL Papa al popolo di Dio sugli abusi : "Le ferite non si prescrivono mai" : ... Papa Francesco, parlando a tutti i cattolici del mondo, ha voluto ribadire il 'dolore' e la 'vergogna', insieme con il 'pentimento' per lo scandalo pedofilia. Bergoglio parla di 'abusi sessuali, di ...

Genova. Ponte Morandi : Autostrade riceve LETTERA di contestazione del Ministero : Il Governo legastellato passa ai fatti e avvia la procedura di revoca della concessione. A confermarlo i diretti interessati. La

LETTERA DEL Papa alla Chiesa : impegno contro crimine degli abusi : Città del Vaticano, 20 ago., askanews, - ''Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme'': con questa citazione della Lettera di San Paolo ai Corinzi si apre una 'Lettera al popolo di Dio' ...

LETTERA DEL Papa alla Chiesa : impegno contro crimine degli abusi : Città del Vaticano, 20 ago., askanews, - "'Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme'": con questa citazione della Lettera di San Paolo ai Corinzi si apre una "Lettera al popolo di Dio" ...

Ponte Morandi - l’allarme del progettista : “Cemento aggredito da inquinamento e salsedine - piastre LETTERAlmente corrose” : Gli effetti della della salsedine e dell’inquinamento si erano manifestati sul viadotto sul Polcevera fin dagli anni successivi alla costruzione. Era stato lo stesso Riccardo Morandi – progettista del Ponte autostradale crollato il 14 agosto a Genova – a lanciare per la sua creatura un concreto “allarme corrosione“. “Penso che prima o poi, e forse già tra pochi anni, sarà necessario ricorrere a un trattamento per la ...

Del Toro : "Amo i personaggi oscuri con conflitti interiori. Vite al limite nate dalla LETTERAtura" : L'attore è un killer in 'Soldado' e un galeotto in 'Escape at Dannemora' Era già stato in uno 007, Vendetta Privata, nel 1989,, ma il film della sua rivelazione, I soliti sospetti, è arrivato cinque ...

Ustica Villaggio LETTERArio Prima edizione del 'Libro fest' : ... del Polo Museale Regionale di Arte Moderna e Contemporanea della Regione Siciliana, del Centro Studi e Documentazione di Ustica, del Laboratorio-Museo di Scienza della terra di Ustica e della ...

La LETTERA con cui il Governo avvia la revoca della concessione ad Autostrade : 'Gravissimo inadempimento' e 'allarme sociale' sono solo alcune delle espressioni usate dal Governo nella lettera con cui è stata avviata la procedura di revoca della concessione ad Autostrade per l'...

La LETTERA con cui il Governo avvia la revoca della concessione ad Autostrade : "Gravissimo inadempimento" e "allarme sociale" sono solo alcune delle espressioni usate dal Governo nella lettera con cui è stata avviata la procedura di revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Come aveva già anticipato Danilo Toninelli, ministro per le Infrastrutture - la missiva è su carta intestata del suo dicastero - ...

Ponte Morandi Genova - la LETTERA DEL governo ad Autostrade : Nel testo: "Gravisimo adempimento. Relazione entro 15 giorni". Di Maio a una delle vittime: "A loro mai più la gestione" Funerali di Stato Genova, Bagnasco: città non si arrende. Applausi a Mattarella ...

Ponte Morandi - la LETTERA DEL 'papà di una vittima' : 'Quelli pensano a vaccini e immigrati' - schifo finale : Una lettera che contiene passaggi decisamente polemici con il Pd e il centrosinistra, apparentemente scritta da un padre in preda non solo al dolore infinito, ma anche alla rabbia politica. Normale? ...

Marta Danisi - l'orribile bufala della LETTERA DEL padre scritta alla figlia morta a Genova : Un testo che fa riflettere e commuovere, che sembra scritto direttamente dal padre di Marta Danisi , la giovane infermiera tra le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova . In molti hanno ...

La LETTERA DEL padre di Marta - morta a Genova - è falsa : l'ignobile bufala corre sui social : "Mi avevi pregato tanto per andare in Sardegna con il tuo fidanzato. Ti avevo detto che, fosse stato per me, non ci saresti andata". Inizia così la lettera che il padre di una delle vittime della tragedia di Genova, Marta Danisi, morta nel crollo del ponte Morandi insieme al fidanzato Alberto Fanfani, avrebbe scritto su Facebook a poche ore dalla morte della figlia. Peccato, però, che quel messaggio accorato - subito condiviso da ...

Il Brasile visto attraverso il più grande festival LETTERArio del paese : Il prossimo ottobre il paese sceglierà il suo nuovo presidente. Il clima è teso, e i dibattiti al festival Flip lo rispecchiano. Leggi