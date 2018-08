L' esperto | Quel percorso sul Pollino è pericoloso

Un esperto dI ponti parla del pericolo di crollo per quelli in calcestruzzo : Dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova sono stati intervistati alcuni esperti del settore, tra cui Settimo Martinello, direttore generale di 4 Emme, la societa' di Bolzano che cura i controlli ed il monitoraggio di 50 mila ponti italiani. Secondo Martinello la situazione è molto critica e se non si interviene velocemente e con le adeguate misure i ponti crolleranno. Non ha detto che sono a rischio crollo ma ha affermato che è sicuro che ...