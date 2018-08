Le regole da seguire se volete affrontare un posto come la Gola del Raganello

Meghan Markle - ecco le regole che la duchessa dovrà seguire nel caso restasse incinta : La Royal Family ha le sue regole, precise e ferree. Da quando Meghan Markle è entrata a farne parte, anche lei deve fare i conti con i diktat della famiglia più invidiata del Regno Unito. Si tratta di norme di comportamento che sono state rese note proprio in queste ore dai tabloid britannici. Cosa succederebbe se la duchessa di Sussex dovesse rimanere incinta? D’altronde, i rumors in questo senso si rincorrono sempre più assiduamente e lo ...

MEGHAN MARKLE/ La moglie di Harry è incinta? Tutte le regole che dovrà seguire : MEGHAN MARKLE, la moglie del Principe Harry è incnta? Mentre continuano le indiscrezioni sulla presunta gravidanza della Duchessa del sussex, emergono Tutte le regole da seguire.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:10:00 GMT)

Meghan Markle potrebbe avere due gemelli : le regole che dovrà seguire in gravidanza : Meghan Markle potrebbe facilmente avere due gemelli. Dunque la sua prima gravidanza potrebbe essere doppia, se non addirittura tripla. Almeno questo è quanto sostiene Helen Turier dell’Associazione nascite gemellari e multiple dalle pagine del Sun. Secondo l’esperta c’è una maggiore probabilità che le donne dopo i trenta alle prese con la prima gravidanza, aspettino due o più figli. La Duchessa del Sussex ha 37 anni, quindi ...

Running e ciclismo anche d'estate - le regole da seguire : Otto consigli per runner e ciclisti per una integrazione intelligente, e per offrire all’organismo ciò di cui ha bisogno prima, durante e dopo lo sforzo fisico. Il caldo, infatti...

Running e ciclismo anche d'estate - le regole da seguire : Roma, 23 lug., askanews, - Otto consigli per runner e ciclisti per una integrazione intelligente, e per offrire all'organismo ciò di cui ha bisogno prima, durante e dopo lo sforzo fisico. Il caldo, ...

Rischio malattie cardiovascolari e metaboliche : formaggi - salumi e olio nel mirino di ONU e OMS. “Occorre seguire 3 regole basilari” : L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Onu, nello stilare la lista dei cibi che possono fare aumentare entro il 2030 la diffusione di malattie non trasmissibili cardiovascolari e metaboliche, ha individuato alcuni cibi che da sempre fanno parte della Dieta Mediterranea. “Molti dei prodotti della nostra tradizione agroalimentare, che hanno fatto del Made in Italy uno dei driver di successo della nostra economia, rischierebbero di ...

Allarme Listeria - le buone regole da seguire per evitare il contagio : Il contagio per Listeria è un reale pericolo presente in Europa. in Italia è scattato l’Allarme preventivo. Non si sono registrati ancora casi, ma l’Allarme è altissimo. La Listeria monocytogenes è un batterio che prolifera negli alimenti freschi e sopravvive sia in presenza che in assenza di ossigeno, risulta in grado di produrre tossine resistenti alle alte temperature. Resiste anche su superfici a contatto con gli alimenti ...

Alcune regole SEO da NON seguire più : Alcune vecchie regole del SEO che molti ancora utilizzano e che di fatto penalizzano il vostro sito. Ecco le regole da NON seguire più Alcune regole SEO da NON seguire più Se sei un blogger e scrivi per un sito web sicuramente uno dei punti fondamentali per aumentare il tuo traffico e visite è essere […]

Alcune regole SEO da NON seguire più : Alcune vecchie regole del SEO che molti ancora utilizzano e che di fatto penalizzano il vostro sito. Ecco le regole da NON seguire più Alcune regole SEO da NON seguire più Se sei un blogger e scrivi per un sito web sicuramente uno dei punti fondamentali per aumentare il tuo traffico e visite è essere […]

Alcune regole SEO da NON seguire più : Alcune vecchie regole del SEO che molti ancora utilizzano e che di fatto penalizzano il vostro sito. Ecco le regole da NON seguire più Alcune regole SEO da NON seguire più Se sei un blogger e scrivi per un sito web sicuramente uno dei punti fondamentali per aumentare il tuo traffico e visite è essere […]