Le quattro regioni che spendono bene il loro tempo

Allerta Arancione in quattro regioni : La Protezione Civile per martedì ha emanato Allerta Arancione su Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Bollettini di Criticità Centri Decentrati Toscana => Clicca QuiEmilia Romagna => Clicca QuiLombardia => Clicca QuiVeneto => Clicca Qui Comunicato Stampa – Protezione Civile L’area depressionaria di origine atlantica, causa del maltempo già in corso sul nord-ovest, si sta estendendo al resto del settentrione e ...